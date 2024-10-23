İHH İnsani Yardım Vakfı

Filistin, Lübnan, Sudan, Yemen, Suriye ve diğer kriz bölgelerinde hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Savaşlar, çatışmalar, krizler ve afetler arasında milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Desteğinizle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar kriz bölgelerinde milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık. Sadece 2023 yılında gıda, sağlık, yetim, eğitim ve diğer sektörlerde toplam 636 proje gerçekleştirdik ve 4.5 milyondan fazla kişinin yanında olduk, krizlerin etkisini azalttık.

Acil yardım çalışmalarına sayenizde devam edebiliriz. Bağışınızla, zor koşullar altında yaşamaya çalışan insanlara umut olabilir, temel ihtiyaçlarını karşılayarak onları hayatta tutabilirsiniz.

Bu kampanyaya bankadan bağış yapmak isterseniz açıklama kısmına 20849 yazmanız yeterli.