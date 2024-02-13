İHH İnsani Yardım Vakfı

Asia sekiz sene önce eşini kaybetti. Çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Eşinin vefatından bir yıl sonra ona ulaştık ve kendi geçimini sağlaması için için bir bakkal dükkanı açtık. Şimdi siparişlerini zor yetiştiriyor. Dükkanını büyüttü ve artık çocuklarını okula gönderebiliyor. Hayali, bölgesinin en büyük bakkalı olmak. Küçük bir dükkan büyük şeylere vesile olabiliyor.
Bir dükkan ne işe yarar?
Özellikle köylerde veya kırsal bölgelerde yaşayan yetim aileleri ya da ihtiyaç sahibi aileler, yeterli iş imkanına sahip değil. Bu nedenle dışarıdan gelen yardımlara ihtiyaç duyuyorlar.
Yetim ailelerinin kendi mesleğini yapabilmesi için tüm malzemelerin hazır olduğu dükkanlar açıyoruz. Meslek sahibi olmalarına ve kalıcı bir iş yapmalarına destek oluyoruz.
Geliştirdiğimiz projelerle gelir elde etme imkanına kavuşan aileler yıllar boyunca kendi ayakları üzerinde durabiliyor, çocuklarının ihtiyacını karşılayabiliyor ve kimseye muhtaç olmadan yeni bir hayat kuruyorlar.
Bağışlarınızla yetim ailelerinin hayatını kolaylaştırdığınız için teşekkür ederiz.
Bu projeye bankadan bağış yapmak isterseniz açıklama kısmına 19754 yazmanız yeterli.