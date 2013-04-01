İHH İnsani Yardım Vakfı

Bu yıl 11’incisini düzenleyeceğimiz Yetim Dayanışma Günleri ile ülkemiz dahil 31 ülkede yetimlerin hayatına dokunacağız. Yetimler ve annelerinin yaşam şartlarını iyileştirmek için 202 proje hazırladık.

Yetim annelerinin ihtiyacına göre meslek edindirme kursları, kendi geçimini sağlayabilecekleri araç gereçlerin temin edilmesi; yetimlerin yüzünü güldürecek sosyal ve kültürel projeler hayata geçireceğiz.

Desteklerinizle yetimlerin hayatını değiştirmeye; farklı coğrafyalarda Büüüs Büyük İyilikler yapmaya ne dersiniz?

Projelerimizden bazıları:

- Küçükbaş ve büyükbaş sağmal hayvan hediyesi

- Meslek edindirme kursları

- Terzilik malzemeleri ve balıkçı teknesi temini

- Bakkal dükkanı açmak ve sera kurmak

- Eğitim ve sağlık projeleri

- Piknik, uçurtma şenliği ve gezi programları gibi sosyal etkinlikler

Bu kampanyaya bankadan bağış yapmak isterseniz açıklama kısmına 16049 yazmanız yeterli.

Yetim Dayanışma Günleri nedir?

Vakfımızın organizasyonuyla Türkiye’den yola çıkan gönüllü ekipler dünyanın dört bir yanındaki yetimleri ziyaret ediyor, projeler hayata geçiriyor, yetimhaneler açıyor, çalışmaları yerinde denetliyor, yetimleri sevindirip ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu iyilik seferberliğine Yetim Dayanışma Günleri diyoruz. 2020 yılında 10’uncusunu düzenlediğimiz Yetim Dayanışma Günleri’nde Türkiye dahil 24 ülkede 99 proje gerçekleştirdik. Projelerden 22 binden fazla yetim ve yetim annesi faydalandı.