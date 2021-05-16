İHH İnsani Yardım Vakfı

Filistin halkı abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ediyor. Birçok ülke ise İsrail’in saldırılarını görmezden geliyor. Yaşam alanları, mülteci kampları, hastaneler ve sivil halk hedef alınmaya devam ediyor. Sadece 7 Ekim'den bu yana 500'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Son olarak, yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne tekrar bombardıman başlattı. İsrail, zaten abluka altında tuttuğu ve günde 3-4 saat elektrik verdiği Gazze'de elektriği keseceğini ve şehri tamamen kuşatacağını duyurdu. Bu, başta hastanelerin çalışmaması ve yüz binlerce kişinin gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara ulaşamaması demek.

Gelin, Filistinli ihtiyaç sahiplerine destek olalım. Yapacağınız küçük bir yardım bir kişinin hayatını kolaylaştırabilir. Bize ihtiyaçları var.