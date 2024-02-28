İHH İnsani Yardım Vakfı

0 212 631 21 21
Gazze’de ilan edilen ateşkesle birlikte bölgede insani yardım çalışmaları hızlandı. Aylardır sınırda bekleyen yardım tırları; gıda, su, ilaç ve benzeri acil yardım malzemelerini Gazze’ye ulaştırıyor. Ekiplerimiz de bölgede aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız en kısa sürede Filistinli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak.

7 Ekim'den bugüne kadar 214.026 gıda kumanyası, 37.036.381 kişilik sıcak yemek, 133.635.120 adet ekmek, 73.105 battaniye, 124.814 hijyen paketi, 92.924 bebek ve hasta bezi ve 2.749 tanker içme suyu ulaştırdık.

Şimdi daha fazla destek olma zamanı. Gelin, geleceğe umutla bakmalarına birlikte vesile olalım.

Bu projeye bankadan bağış yapmak isterseniz açıklama kısmına 19163 yazmanız yeterli.

