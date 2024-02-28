Gazze’deki aileler, yeniden kurulacak yuvaların ve sofraların hayalini kuruyor. Ama bugün nüfusun yaklaşık üçte ikisi, 1,4 milyon kişi, çadırlarda ve derme çatma yerlerde yaşıyor.

Yağmur yağdığında çadırları su basıyor. Yataklar, battaniyeler ve giysiler ıslanıyor. Çoğu çadır yıllardır kullanılıyor ve defalarca yamanmış. Ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürüyor, yeni çadır ve kışlık malzemenin girişi de kısıtlanıyor. Gıdaya, temiz suya ve ilaca erişim hala zor.

Desteğinizle bugüne kadar 67 milyondan fazla öğün sıcak yemek ve 304 milyondan fazla ekmek ulaştırdık. 3.384 tanker içme suyu dağıttık, 3.046 çadır dağıttık ve 1.494 kişiye ameliyat desteğinde bulunduk. Hijyen malzemesi, ilaç ve tıbbi ekipman desteğimiz, eğitim ve yetim çalışmalarımız da sürüyor.

Onların ihtiyaçları bitmedi, desteğimiz de bitmesin.

Bu projeye bankadan bağış yapmak isterseniz açıklama kısmına 19163 yazmanız yeterli.

