İHH İnsani Yardım Vakfı

Bu Ramazan da bizi bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gelin, Ramazan’da iyiliği paylaşalım, bereketi birlikte yayalım.

Fitre bağışlarınız ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişiyor. Ramazan'da sofra kurmalarına, bayrama sevinçle girmelerine vesile oluyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 24.817 kişiye fitre, zekat ve fidyelerinizi ulaştırdık. Gelin, ihtiyaç sahiplerini bu yıl da yalnız bırakmayalım.

Bu yıl Ramazan fitre bedeli 240 TL olarak belirlenmiştir. Siz de 240 TL veya daha fazla miktarda fitre bağışı yapabilirsiniz.

Fitrenizi SMS aracılığıyla vermek için FITRE yazıp 4072'ye SMS göndererek 240 TL bağışlayabilirsiniz. (Her SMS bir fitre)

SIKÇA SORULAN SORULAR

Fitre (sadaka-i fıtır) kimlere verilir? Fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, yani kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimselerdir.

Kimler Fitre vermekle yükümlüdür? Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

Fitre ne zaman verilir? Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

Fitrenin arpa, buğday, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur? Hadislerde sadaka-i fıtrın miktarı, arpa, hurma veya üzümden bir sâ’ (yaklaşık 2.917 gram) buğdaydan yarım sâ’ olarak belirlenmiştir. Sadaka-i fıtrın bu sayılan maddelerden belirlenmesi, o günkü toplumun ekonomik şartları ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamalar dikkate alındığında, sadaka-i fıtır miktarı ile, bir fakirin, içinde yaşadığı toplumdaki orta hâlli bir ailenin hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Buna göre günümüzde sadaka-i fıtır, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar, aynî gıda yardımı olarak verilebileceği gibi, bunun değerinde nakit de verilebilir. Ancak fakirin yararına olanı tercih etmek daha uygundur.