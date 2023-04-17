İHH İnsani Yardım Vakfı

0 212 631 21 21
Phone

İftar soframız ne kadar kalabalık olursa, bereketi de o kadar çok olur. Peki hiç gitmediğiniz bir yerde sofra kurmak ister misiniz?

İftar bağışınızla, ihtiyaç sahipleri için sofralar kuruyoruz. Bazı zamanlar yüzlerce kişiyi aynı sofra etrafında misafir ederken, bazı zamanlar ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek ulaştırıyoruz. 

240 TL ile bir kişiyle iftarınızı paylaşabilir veya dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Dilerseniz bir ailenin iftarını karşılayabilir, dilerseniz yüzlerce kişiyi misafir edebilirsiniz.

1_iftar.jpg

Geçtiğimiz yıl desteğinizle 781.995 kişiye iftar ve sahur yemeği ikram ettik.

SMS bağışı yapmak için IFTAR yazıp 4072'ye göndererek 240 TL bağışlayabilirsiniz.

