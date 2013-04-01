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İHH İnsani Yardım Vakfı
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4000 TL ile bir kişinin ameliyat olmasına ve gözlerinin açılmasına vesile olabilirsiniz.

194 binden fazla kişiye ışık olduk

Türkiye’de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; dünya genelinde yaşın yanı sıra kötü beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi yerel sebeplerle yaygın biçimde görülüyor.

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Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 2007 yılında başlattığımız katarakt kampanyası ile bugüne kadar 194 binden fazla kişiye ışık olduk. Çalışmalarımızla katarakt hastalarına umut olmaya devam ediyoruz.

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