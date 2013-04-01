İHH İnsani Yardım Vakfı

Bir su kuyusu açtır, susuzluğa çare ol

Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda salgın hastalıklar giderek artıyor.

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su hijyen kurallarına uymuyor.

Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak. Özellikle Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

22 yılda, 44 ülkede, 14.448 su kuyusu…

İHH bu sorunun önüne geçebilmek için bugüne kadar 44 ülkede, 14.448 su kuyusu açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu.

22 ülkede 3.000 Avroya normal standartlarda bir su kuyusu açtırabilirsiniz.

Bilgilendirme: Su kuyusu açılışlarında ülke seçimi, bölgelerdeki ihtiyaçlar değerlendirilerek vakfımız tarafından yapılır. Böylece kuyular ihtiyaç sahiplerinin en faydalı kullanacağı şekilde hizmete açılır. Su kuyusu açılan ülkeleri öğrenmek için 0212 631 21 21'i arayarak bize ulaşabilirsiniz.