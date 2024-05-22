İHH İnsani Yardım Vakfı

Maddi sıkıntı yaşayan yetim aileleri ve ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor ve sürekli desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu aileler, çoğu zaman kendi ayakları üzerinde durabilecek bir geçim kaynağına ulaşmakta zorlanıyor.

Geliştirdiğimiz proje ile, dezavantajlı ailelere sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere bir terzi atölyesi açacağız. Atölye kurulumuyla birlikte, aileler hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir meslek sahibi olacak hem de çocuklarının eğitim masraflarını daha kolay karşılayabilecekler.

Siz de bu projeye destek olarak, bir ailenin geleceğe umutla bakmasını sağlayabilirsiniz. Yapacağınız bağışlarla bir ailenin geçim mücadelesine katkıda bulunabilir, onların kendi ayakları üzerinde durmasına vesile olabilirsiniz.

Bu projeye bankadan bağış yapmak isterseniz açıklama kısmına 20925 yazmanız yeterli.