İHH İnsani Yardım Vakfı

0 212 631 21 21
Takip Et
X
Facebook
Instagram
YouTube
TR
Türkçe
English
العربية
TRY
₺
try
$
usd
€
eur
£
gbp
Biz kimiz
Ne yapıyoruz
Ne yapabilirsiniz
Oturum aç
0
Bağış Yap
Ana Menü
Biz kimiz
Biz Kimiz
Hakkımızda
Tarihçe
Yetkili Kurullar
Vakıf Kuruluş Senedi
Denetim
Etik Değerler
Uyum ve Risk
Medya Odası
İnsan Kaynakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Bilgi Güvenliği Politikası
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
Bağışçı Hakları
Gıda Bankacılığı
Vergi Muafiyeti
Gelir Gider Tablosu
Bağımsız Denetim Raporu
Ne yapıyoruz
Filistin / Gazze
Katarakt
Yetim
Suriye
Su
Mavi Marmara
İyilikte Yarışan Sınıflar
Türkiye
İnsani Yardım
İnsan Hakları
İnsani Diplomasi
Acil Yardım
Afet Yönetimi
Gönüllü Faaliyetleri
Bilinçlendirme
Ne yapabilirsiniz
Bağış Yapın
Sponsor Olun
Su Kuyusu Açın
Gayrimenkul Bağışı
Uygulamayı İndirin
Kumbara Alın
Gönüllü Olun
Haberdar Olun
Oturum aç
Bağışçı ve Sponsor
Gönüllü Hesabı
İnsan Kaynakları
Hesap Numaralarımız
Zekat Hesaplama
İletişim ve Destek
Bağış Yap
Türkçe
Türkçe
tr
English
en
العربية
ar
TRY
try
₺
usd
$
eur
€
gbp
£
Hesap Numaralarımız
Zekat Hesaplama
İletişim ve Destek
Bağış Yap
Türkçe
Türkçe
tr
English
en
العربية
ar
TRY
try
₺
usd
$
eur
€
gbp
£
Lütfen JavaScripti aktive ediniz.
Koruyun, kollayın, hayatlarına dokunun.
Tanıtım Videosu
Bir yetime nasıl sponsor olurum?
Yetim Sponsorluğu
Yetim Sponsorluğu
Yetim Eğitim Sponsorluğu
Yetim Sayısı
Sponsorluk Süresi
12 Ay
18 Ay
24 Ay
30 Ay
36 Ay
Yetim Ülkesi
En Öncelikli Bölge Otomatik Seçilsin
Ülke / Bölge Belirtmek İstiyorum
Sponsorluk Türü
Bireysel Sponsorluk
İyilikte Yarışan Sınıflar Sponsorluğu
Yetimler Gençlere Emanet Projesi Sponsorluğu
Grup Sponsorluğu
Kurumsal Sponsorluk
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Phone
E-Posta Adresi
Ödeme sorumlusu başka bir kişi
Sorumlu Ad Soyadı
Sorumlu Telefon Numarası
Phone
Sorumlu E-Posta Adresi
Form Gönderim Şekli
Web Sitesi Üzerinden Online
e-Posta
Elden
Kargo
Ülke
Türkiye
Abhazya
Acara
Adıge
Afganistan
Ahıska
Almanya
Andorra
Angola
Antigua & Barbuda
Arakan
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
Bangladeş
Barbados
Batı Sahra
Belçika
Belize
Benin
Beyaz Rusya
Bhutan
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Devletler
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Cezayir
Cibuti
Çad
Çeçenistan
Çek Cumhuriyeti
Çin
Çin (Hong Kong)
Çin (İç Moğolistan)
Çin (Makao)
Çin (Şangay)
Çin (Tianjin)
Çin (Tibet)
Dağıstan
Danimarka
Demokratik Kongo
Doğu Timor
Doğu Türkistan
Dominik
Dominika
Ekvador
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Eritre
Ermenistan
Estonya
Eswatini
Etiyopya
Fas
Fiji
Fildişi Sahilleri
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Fransa
Gabon
Gagavuzyeri
Gambiya
Gana
Gine
Gine Bissau
Grenada
Guatemala
Guyana
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Güney Osetya
Güney Sudan
Gürcistan
Haiti
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Honduras
Irak
İngiltere
İnguşetya
İran
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kabardey-Balkar
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karaçay-Çerkes
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Keşmir
Kırgızistan
Kırım
Kiribati
Kolombiya
Komorlar
Kongo
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kore
Kuzey Osetya
Küba
Laos
Lesotho
Letonya
Liberya
Libya
Liechtenstein
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar
Makedonya
Malavi
Maldivler
Malezya
Mali
Malta
Marshall Adaları
Mauritius
Meksika
Mısır
Mikronezya
Moğolistan
Moldova
Monako
Moritanya
Moro
Mozambik
Myanmar
Namibya
Nauru
Nepal
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Palau
Panama
Papua Yeni Gine
Paraguay
Patani
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Ruanda
Rusya
Samoa
San Marino
Sancak (Karadağ)
Sao Tome Principe
Senegal
Seyşeller
Sırbistan
Sierra Leone
Singapur
Slovakya
Slovenya
Solomon Adaları
Somali
Somaliland
Sri Lanka
St. Kitts - Nevis
St. Vincent - Grenadinler
Sudan
Surinam
Suriye
Suudi Arabistan
Şili
Tacikistan
Tanzanya
Tataristan
Tayland
Tayvan
Togo
Tonga
Trinidad - Tobago
Tunus
Tuvalu
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Yeni Zelanda
Yeşil Burun
Yunanistan
Zambiya
Zanzibar
Zimbabve
Şehir
Tümü
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul (Anadolu)
İstanbul (Avrupa)
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
İlçe / Yerleşim
Tümü
Mahalle / Köy
Tümü
Ödeme Planı
Aylık Olarak (12 x 800,00 ₺)
Tamamını 8 Ayda (8 x 1.200,00 ₺)
Tamamını Tek Seferde (9.600,00 ₺)
Bağış Yöntemi
Seçiniz
Tek Çekim
Vakıf Temsilciliklerine Elden
İstanbul Vakıf Merkezine Elden
Kredi Kartı Düzenli Ödeme Talimatı
Şube Merkezi Tek Çekim
Şube Merkezi Talimat
Şube Merkezine Elden
İHH Posta Çeki Hesabı
İHH Partner Kuruma Elden
Swift Kodu
İHH Ziraat Bankası Hesabı
İHH Halkbank Hesabı
İHH İşbankası Hesabı
İHH Vakıfbank Hesabı
İHH Kuveyt Türk Hesabı
İHH Ziraat Katılım Hesabı
İHH Vakıf Katılım Bankası Hesabı
İHH Türkiye Finans Hesabı
İHH Albaraka Türk Hesabı
İHH Emlak Katılım Bankası
Şube Merkezi Bankadan
Sponsorluk Süresi Bittiğinde:
Sorulsun
Yenilensin
Sonlandırılsın
Sponsorluk Özeti
Yetim Sayısı
1 Yetim
Aylık Toplam Tutar
₺800
Yetim Eğitim Bursu
-
Yetim Sponsorluk Bilgilendirme
metnini okudum ve kabul ediyorum.
Gönder
Ana Sayfa
Bağış Yap
Sepetim
Oturum Aç