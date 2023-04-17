İHH İnsani Yardım Vakfı

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Etrafımızdaki onlarca çocuk heyecandan yerinde duramıyordu. O sırada gözlüklerine bakan Nevin dikkatimi çekti ve yanına gittim. Konuşarak anlaşamadık ama gözünü yeni hediye ettiğimiz gözlüklerinden alamıyordu. Nevin’e, yıllar boyu unutamayacağı hediyesini ulaştırmak beni de çok duygulandırdı. O da hemen gözlüğünü takıp arkadaşlarına gösterdi. Birkaç dakika sonra da yeni elbiselerini giyip geldi. Bayramın en mutlu çocuğunun fotoğrafı böyle ortaya çıktı.

Furkan Bülbül, Sudan, 2023

Bugüne kadar yüz binlerce yetimi yeni elbiselerle sevindirdiniz. Sayenizde kıyafetlerine kavuşan çocuklar, unutamayacakları anlar yaşadılar.

Gelin, yeni bir elbiseyle onlarca yetimi daha birlikte sevindirelim.

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