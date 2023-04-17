İHH İnsani Yardım Vakfı

Yıllardır zekatınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, iyiliği dünyaya yayıyoruz. Zekatınız ihtiyaç sahiplerinin kimi zaman gıda, barınma ve sağlık gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor kimi zaman da hayatlarını değiştirecek kalıcı projelere dönüşüyor.

Ramazan yaklaşırken zekat bağışlarınızla dertlere derman olabilir, ülkemiz ve kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilirsiniz.

Zekatınızı kolayca hesaplamak için zekat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Doğal afetler, savaşlar ve yoksulluk sebebiyle milyonlarca kişi zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Kimsesi olmayan, hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahipleri hatırlanmayı bekliyor.

Gelin, ülkemizdeki ve kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin hayatını değiştirmeye devam edelim; onları unutmadığımızı gösterelim.