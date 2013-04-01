İHH İnsani Yardım Vakfı

700 milyondan fazla insan temiz suya erişemiyor. Kirli su nedeniyle her gün bine yakın çocuk hayatını kaybediyor. Bu gerçeği değiştirmek bizim elimizde.
Her ay 141 bin kişiye temiz su ulaştıran topluluğa katılın.
Bir aylık temiz suyla salgın hastalıkların önüne geç, bir çocuğu okula gönder, bölge halkının hayalini gerçekleştir. Düzenli bağış yaparak bu değişimin bir parçası ol.
Yaklaşık 2 kişinin aylık su ihtiyacını karşılamasına destek ol.
Sağlık
Su kaynaklı hastalıkların önüne geçilir, ailelere güvenli ve sağlıklı yarınlar sunulur.
Eğitim
Su taşıma yükü ortadan kalkar, çocuklar eğitime ve hayallerini gerçekleştirmeye odaklanır.
Tarım
Kurak topraklar yeniden canlanır, yerel halkın kendi gıdasını üretmesi teşvik edilir.
Hayvancılık
Hayvancılık canlanır ve gelişir. Gıda güvenliği sağlanır ve yeni gelir imkanları oluşur.
Aile ve Topluluk
Suya harcanan zaman geri kazanılır, aileler yeniden üretime ve topluma katılır.
Hijyen ve Sanitasyon
Hijyen standartları iyileştirilir, güvenilir altyapılarla bölgenin yaşam kalitesi artırılır.
Su kuyuları ile kalıcı bir yaşam kaynağı inşa edin.
Toprağın derinliklerindeki temiz suyu yeryüzüne çıkararak her gün yüzlerce, hatta binlerce insanın hayatına dokunun.
Standart Su Kuyusu
Suya erişimin kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde, jeolojik yapıya göre 15 ila 90 metre derinliğe inen sondajlarla yerel halkın en temel yaşamsal ihtiyacını kalıcı olarak çözüyoruz. Dayanıklı beton gövde, mekanik tulumba ve hayvan yalaklarıyla inşa ettiğimiz bu sistemler, her gün 500 kişiye kadar insanın kesintisiz temiz su ihtiyacını karşılarken bölgedeki ekosistemi de canlandırıyor. Hastalık riskini ortadan kaldıran ve su arayışına harcanan zorlu mesaiyi bitiren standart kuyularımızla çocukların okullarına dönmesini, kuru toprakların yeniden üretime kazandırılmasını sağlıyoruz.
Su her şeyi değiştirir.
'Bazen günde iki defa suya giderdim'
20 yaşındayım ve iki çocuğum var. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyorum. Kalabalık bir aileyiz. Bu yüzden herkesten daha çok su getirmek zorundaydım. Bazen günde iki defa suya giderdim. Getirdiğimiz su çamurluydu. İçerisindeki pisliğin çökmesini bekler öyle içerdik fakat yine de çok acıydı. Artık kuyu yakın. Sabah kalkınca eşim işe gidiyor ben de evdeki işleri yapıyorum. Suyu evden herhangi biri de alabiliyor. Ben de çocuklarımla vakit geçirebiliyorum.
Temiz Su Topluluğu
Su, bir kerelik bir yardım değil. Aktığı sürece hayatı değiştirmeye devam eder. Su Topluluğu, bu inançla bir araya gelen ve tek seferlik yardımların ötesine geçerek bir coğrafyanın kaderini kalıcı olarak değiştiren büyük bir dayanışma sistemidir. Her ay verdiğiniz düzenli destek birleşince köye yalnızca bir kuyu açılmış olmuyor. O kuyuyla birlikte köyün sağlığı, çocukların okulu ve toprağın verimi de değişmeye başlıyor. Su kuyusunu açtıktan sonra bakımını üstleniyor, tarım ve hayvancılığı destekliyor, suyun çevresinde büyüyen hayatın kalıcı olmasını sağlıyoruz.
Kuyu açılmadan önce Meryem günde iki kez saatlerce yürüyüp bulanık bir gölletten su taşıyordu. Şimdi su, evlerine birkaç adım uzakta. Desteklerinizle, Meryem'in hayatındaki değişiklik her ay binlerce kişinin hayatında yaşanıyor. Temiz su her şeyi değiştiriyor.
Hastalık döngüsünü kır
Su bulmak için harcanan saatlerle, o suyun taşıdığı hastalıklar arasında sıkışıp kalan milyonlarca insan var. Çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden biri kirli sudan bulaşan hastalıklar. Temiz su köye ulaştığında bu döngü kırılıyor. İnsanlar artık hastalık taşıyan bulanık sudan değil, içmeye güvendikleri bir kaynaktan içiyor.
Kayıp zamanı eğitime dönüştür
Su uzaktayken onu taşımak çoğu zaman çocukların işine düşer ve bu, okulu bırakmak demektir. Temiz su erişimiyle o saatler geri kazanılır. Çocuklar su bidonunu bırakıp okula dönüyor, anne babalar işe ve ailelerine vakit ayırabiliyor.
Küçük bağışlarla büyük etkiler oluştur
Aylık desteğiniz, tek başına küçük görünse bile binlerce kişininkiyle birleşerek her ay yüz binlerce insana ulaşır. Siz de her ay Temiz Su Topluluğu'na katkı sağlayarak değişimi kalıcı kılın. Değişim, tek seferlik değil sürekli olan destek ile mümkün olur.
Standart Su Kuyuları
500 kişiye kadar temiz su temini
Standart su kuyusu, bir beldenin en temel ihtiyacını karşılayan dayanıklı bir çözümdür. Suya erişimi olmayan yerlerde insanlar günlerinin büyük bölümünü su aramaya, kalanını da o suyun getirdiği hastalıklarla mücadeleye harcar. Açılan su kuyusu ile her ikisi de sona erer. Suyun yüzeye çıkması; çocukların okula dönmesi, kirli suya bağlı ölümlerin sona ermesi ve kuru toprağın yeniden ekilip biçilmesi demek.
Her bir kuyumuzu, bölgenin jeolojik yapısına ve halkın gerçek ihtiyaçlarına göre yüksek mühendislik standartlarıyla inşa ediyoruz. Temiz suya ulaşmak için bölgenin koşullarına göre derinlere iniyor, her gün yüzlerce kişinin kesintisiz faydalanabileceği kapasitede sistemler kuruyoruz. Kuyularımızın yanına inşa ettiğimiz su yalaklarından ise yüzlerce hayvan faydalanıyor. Böylece su israfını da önlüyoruz.
Nitelikli Su Kuyuları
5.000 kişiye kadar temiz su temini
Nitelikli su kuyusu, nüfusun yoğun ve kuraklığın sürekli olduğu yerler için tasarlanmış daha büyük bir sistemdir. Tek bir köyün değil, binlerce kişinin ihtiyacını karşılar. Yüzeye yakın su yetmediğinde derin su tablalarına inerek en kurak dönemde bile akmaya devam eden bir kaynak sunar. Böylece insanlar su yüzünden göç etmek zorunda kalmaz.
Bu kuyular yüksek kapasiteli depolar ve daha gelişmiş donanımla kurulur. Güvenli rezervlere ulaşmak için yüzlerce metre derine inilir, sistemden her gün binlerce kişi faydalanır. Güneş paneli ya da jeneratörle kesintisiz çalışan altyapı sayesinde, birkaç yerleşim yeri ile birlikte çevresindeki sosyal yaşam merkezleri, yetimhaneler, ibadethaneler gibi birçok yerin ihtiyacını karşılıyor.
Bu değişimi nasıl inşa ediyoruz?
İhtiyaç Analizi
Yıllık veriler ve bölgenin koşulları, su krizinin en ağır yaşandığı yerleri gösteriyor. İşe her zaman oradan, ihtiyacın en yoğun olduğu yerden başlıyoruz.
Hidrojeolojik Etüt
Ekiplerimiz bölgeye gidip zemini yerinde araştırıyor. Suyun nereden çıkacağına masa başında değil, sahadaki hidrojeolojik verilere bakarak karar veriyoruz.
Mühendislik Tasarımı
Her bölgenin iklimi ve nüfusu farklı. Köyün ihtiyacına göre standart ya da nitelikli kuyudan hangisi gerekiyorsa, onu uzun ömürlü bir sistem olarak çiziyoruz.
Sondaj ve İnşa
Sondajı yüksek mühendislik standartlarıyla yapıyor, dış sızıntılara kapalı ve çevresiyle uyumlu bir kuyu inşa ediyoruz.
Su Kalitesi Analizi
Çıkan suyun numunesi bağımsız laboratuvarlara gidiyor. İçmeye uygun olduğu kanıtlanmadan kuyuyu kimsenin kullanımına açmıyoruz.
İşletme ve Bakım
Kuyuyu açıp kenara çekilmiyoruz. Köy halkına temizlik ve suyun doğru kullanımı üzerine eğitim veriyor, kuyunun bakımını sürdürüyoruz.
Sanitasyon ve Hijyen
Temiz su, sağlığın ilk şartı; ama tek başına yetmiyor. O su evlere güvenle taşınmadığı ve doğru kullanılmadığı sürece hastalık döngüsü kapanmıyor. Bu yüzden bir köye kuyu açmak bizim için işin yarısı; diğer yarısı ise, suyu sağlıklı kılan alışkanlıkları o köye birlikte yerleştirmek.
Kuyu açtığımız bölgelerde ekiplerimiz, suyun doğru kullanımı ve temel temizlik üzerine eğitim veriyor. Hastalıkların nereden bulaştığını, temiz suyun nasıl korunacağını anlatıyoruz. Kuyunun çevresini dış sızıntılara karşı yalıtıyor, atık suyu kontrol altına alıyoruz; böylece hastalık taşıyan suyun birikeceği yerler ortadan kalkıyor.
Çocuk ölümlerinin başında gelen ishalli hastalıkları durdurmanın yolu, temiz suyla doğru hijyenin bir arada olmasından geçiyor. Verdiğimiz eğitim ve kurduğumuz altyapı sayesinde aileler çocuklarına daha güvenli bir ortam sunabiliyor. Temiz su, doğru ellerde korunduğunda bütün bir neslin sağlığını koruyor.
Tarım ve Çevresel Etkiler
Bir kuyunun verdiği ilk su, susuzluğu gidermekle kalmıyor. Kuraklıktan terk edilmiş topraklar o suyla yeniden ekilip biçilmeye başlıyor, köyün çevresi kısa sürede yeşeriyor.
Kurduğumuz sulama sistemleriyle köy artık yağmuru beklemiyor; yıl boyu üretim yapabiliyor. Ürün çeşitleniyor, fazlası pazara çıkıyor. Dışarıdan yardım bekleyen köy, kendi gelirini üreten bir köye dönüşüyor.
Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu köylerde, kuyunun yanındaki yalaklar sürüleri suya kavuşturuyor. Suya erişen hayvanlar sağlıklı kalıyor, daha verimli oluyor. Kuyunun çevresinde yeşeren bitki örtüsü toprağın nemini koruyor, erozyonu yavaşlatarak çölleşmeye karşı doğal bir set oluşturuyor.
Bu yüzden bir su projesi aynı zamanda iklim değişikliğine karşı bir savunma. Kuruyan bir bölgenin yeniden üretime dönmesi, orada yaşayan herkesin yerinde, yurdunda kalabilmesi demek.
Merak ettikleriniz
Her ay 141 bin kişiye temiz su ulaştıran topluluğa katılın.
Dünyada her on kişiden biri temiz suya erişemiyor. Bir aylık temiz suyla salgın hastalıkların önüne geç, bir çocuğu okula gönder, bölge halkının hayalini gerçekleştir.