İHH İnsani Yardım Vakfı

Temiz Su Topluluğu

Su, bir kerelik bir yardım değil. Aktığı sürece hayatı değiştirmeye devam eder. Su Topluluğu, bu inançla bir araya gelen ve tek seferlik yardımların ötesine geçerek bir coğrafyanın kaderini kalıcı olarak değiştiren büyük bir dayanışma sistemidir. Her ay verdiğiniz düzenli destek birleşince köye yalnızca bir kuyu açılmış olmuyor. O kuyuyla birlikte köyün sağlığı, çocukların okulu ve toprağın verimi de değişmeye başlıyor. Su kuyusunu açtıktan sonra bakımını üstleniyor, tarım ve hayvancılığı destekliyor, suyun çevresinde büyüyen hayatın kalıcı olmasını sağlıyoruz.

Su kaynağına kavuşan Meryem'in mutluluğu.· Bangladeş 2024

Kuyu açılmadan önce Meryem günde iki kez saatlerce yürüyüp bulanık bir gölletten su taşıyordu. Şimdi su, evlerine birkaç adım uzakta. Desteklerinizle, Meryem'in hayatındaki değişiklik her ay binlerce kişinin hayatında yaşanıyor. Temiz su her şeyi değiştiriyor.