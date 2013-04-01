İHH İnsani Yardım Vakfı

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DEĞİŞTİR

700 milyondan fazla insan temiz suya erişemiyor. Kirli su nedeniyle her gün bine yakın çocuk hayatını kaybediyor. Bu gerçeği değiştirmek bizim elimizde.

İHH su kuyusu pis su içen kız

Her ay 141 bin kişiye temiz su ulaştıran topluluğa katılın.

Bir aylık temiz suyla salgın hastalıkların önüne geç, bir çocuğu okula gönder, bölge halkının hayalini gerçekleştir. Düzenli bağış yaparak bu değişimin bir parçası ol.

₺300
Aylık düzenli bağış

Yaklaşık 2 kişinin aylık su ihtiyacını karşılamasına destek ol.

İHH su kuyusu su ihtiyacını gideren kız
Sağlık

Sağlık

Su kaynaklı hastalıkların önüne geçilir, ailelere güvenli ve sağlıklı yarınlar sunulur.

Eğitim

Eğitim

Su taşıma yükü ortadan kalkar, çocuklar eğitime ve hayallerini gerçekleştirmeye odaklanır.

Tarım

Tarım

Kurak topraklar yeniden canlanır, yerel halkın kendi gıdasını üretmesi teşvik edilir.

Hayvancılık

Hayvancılık

Hayvancılık canlanır ve gelişir. Gıda güvenliği sağlanır ve yeni gelir imkanları oluşur.

Aile ve Topluluk

Aile ve Topluluk

Suya harcanan zaman geri kazanılır, aileler yeniden üretime ve topluma katılır.

Hijyen ve Sanitasyon

Hijyen ve Sanitasyon

Hijyen standartları iyileştirilir, güvenilir altyapılarla bölgenin yaşam kalitesi artırılır.

Su kuyuları ile kalıcı bir yaşam kaynağı inşa edin.

Toprağın derinliklerindeki temiz suyu yeryüzüne çıkararak her gün yüzlerce, hatta binlerce insanın hayatına dokunun.

İHH standart su kuyusu bilgilendirme görseli

Standart Su Kuyusu

Suya erişimin kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde, jeolojik yapıya göre 15 ila 90 metre derinliğe inen sondajlarla yerel halkın en temel yaşamsal ihtiyacını kalıcı olarak çözüyoruz. Dayanıklı beton gövde, mekanik tulumba ve hayvan yalaklarıyla inşa ettiğimiz bu sistemler, her gün 500 kişiye kadar insanın kesintisiz temiz su ihtiyacını karşılarken bölgedeki ekosistemi de canlandırıyor. Hastalık riskini ortadan kaldıran ve su arayışına harcanan zorlu mesaiyi bitiren standart kuyularımızla çocukların okullarına dönmesini, kuru toprakların yeniden üretime kazandırılmasını sağlıyoruz.

Su Kuyusu Türü

Bağışçı Bilgileri

Başvurunuz ilgili departmanımız tarafından incelenerek tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Su her şeyi değiştirir.

Sağlık
Eğitim
Aile
Topluluk
İHH su kuyusu sağlık hikayesi
İHH su kuyusu eğitim hikayesi
İHH su kuyusu aile hikayesi
İHH su kuyusu topluluk hikayesi

'Bazen günde iki defa suya giderdim'

20 yaşındayım ve iki çocuğum var. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyorum. Kalabalık bir aileyiz. Bu yüzden herkesten daha çok su getirmek zorundaydım. Bazen günde iki defa suya giderdim. Getirdiğimiz su çamurluydu. İçerisindeki pisliğin çökmesini bekler öyle içerdik fakat yine de çok acıydı. Artık kuyu yakın. Sabah kalkınca eşim işe gidiyor ben de evdeki işleri yapıyorum. Suyu evden herhangi biri de alabiliyor. Ben de çocuklarımla vakit geçirebiliyorum.

Halime, Çad

Temiz Su Topluluğu

Su, bir kerelik bir yardım değil. Aktığı sürece hayatı değiştirmeye devam eder. Su Topluluğu, bu inançla bir araya gelen ve tek seferlik yardımların ötesine geçerek bir coğrafyanın kaderini kalıcı olarak değiştiren büyük bir dayanışma sistemidir. Her ay verdiğiniz düzenli destek birleşince köye yalnızca bir kuyu açılmış olmuyor. O kuyuyla birlikte köyün sağlığı, çocukların okulu ve toprağın verimi de değişmeye başlıyor. Su kuyusunu açtıktan sonra bakımını üstleniyor, tarım ve hayvancılığı destekliyor, suyun çevresinde büyüyen hayatın kalıcı olmasını sağlıyoruz.

İHH su kuyusu su her şeyi değiştirir
Su kaynağına kavuşan Meryem'in mutluluğu.· Bangladeş 2024

Kuyu açılmadan önce Meryem günde iki kez saatlerce yürüyüp bulanık bir gölletten su taşıyordu. Şimdi su, evlerine birkaç adım uzakta. Desteklerinizle, Meryem'in hayatındaki değişiklik her ay binlerce kişinin hayatında yaşanıyor. Temiz su her şeyi değiştiriyor.

İHH su kuyusu temiz su pis su bardakta

Hastalık döngüsünü kır

Su bulmak için harcanan saatlerle, o suyun taşıdığı hastalıklar arasında sıkışıp kalan milyonlarca insan var. Çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden biri kirli sudan bulaşan hastalıklar. Temiz su köye ulaştığında bu döngü kırılıyor. İnsanlar artık hastalık taşıyan bulanık sudan değil, içmeye güvendikleri bir kaynaktan içiyor.

İHH su kuyusu bidonla su almaya giden aile

Kayıp zamanı eğitime dönüştür

Su uzaktayken onu taşımak çoğu zaman çocukların işine düşer ve bu, okulu bırakmak demektir. Temiz su erişimiyle o saatler geri kazanılır. Çocuklar su bidonunu bırakıp okula dönüyor, anne babalar işe ve ailelerine vakit ayırabiliyor.

İHH su kuyusu temiz su pis su bardakta
İHH su kuyusu bidonla su almaya giden aile
İHH su kuyusu susuz kalmış teyze

Küçük bağışlarla büyük etkiler oluştur

Aylık desteğiniz, tek başına küçük görünse bile binlerce kişininkiyle birleşerek her ay yüz binlerce insana ulaşır. Siz de her ay Temiz Su Topluluğu'na katkı sağlayarak değişimi kalıcı kılın. Değişim, tek seferlik değil sürekli olan destek ile mümkün olur.

Standart Su Kuyuları

500 kişiye kadar temiz su temini

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İHH standart su kuyusu galeri görseli 3
İHH standart su kuyusu galeri görseli 4
İHH standart su kuyusu galeri görseli 5
15-90 MDERİNLİK
500KİŞİYE KADAR
20ÜLKEDE

Standart su kuyusu, bir beldenin en temel ihtiyacını karşılayan dayanıklı bir çözümdür. Suya erişimi olmayan yerlerde insanlar günlerinin büyük bölümünü su aramaya, kalanını da o suyun getirdiği hastalıklarla mücadeleye harcar. Açılan su kuyusu ile her ikisi de sona erer. Suyun yüzeye çıkması; çocukların okula dönmesi, kirli suya bağlı ölümlerin sona ermesi ve kuru toprağın yeniden ekilip biçilmesi demek.

Her bir kuyumuzu, bölgenin jeolojik yapısına ve halkın gerçek ihtiyaçlarına göre yüksek mühendislik standartlarıyla inşa ediyoruz. Temiz suya ulaşmak için bölgenin koşullarına göre derinlere iniyor, her gün yüzlerce kişinin kesintisiz faydalanabileceği kapasitede sistemler kuruyoruz. Kuyularımızın yanına inşa ettiğimiz su yalaklarından ise yüzlerce hayvan faydalanıyor. Böylece su israfını da önlüyoruz.

Nitelikli Su Kuyuları

5.000 kişiye kadar temiz su temini

İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 1
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 2
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 3
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 4
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 5
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 1
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 2
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 3
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 4
İHH nitelikli su kuyusu galeri görseli 5
90-200 MDERİNLİK
5.000KİŞİYE KADAR
20ÜLKEDE

Nitelikli su kuyusu, nüfusun yoğun ve kuraklığın sürekli olduğu yerler için tasarlanmış daha büyük bir sistemdir. Tek bir köyün değil, binlerce kişinin ihtiyacını karşılar. Yüzeye yakın su yetmediğinde derin su tablalarına inerek en kurak dönemde bile akmaya devam eden bir kaynak sunar. Böylece insanlar su yüzünden göç etmek zorunda kalmaz.

Bu kuyular yüksek kapasiteli depolar ve daha gelişmiş donanımla kurulur. Güvenli rezervlere ulaşmak için yüzlerce metre derine inilir, sistemden her gün binlerce kişi faydalanır. Güneş paneli ya da jeneratörle kesintisiz çalışan altyapı sayesinde, birkaç yerleşim yeri ile birlikte çevresindeki sosyal yaşam merkezleri, yetimhaneler, ibadethaneler gibi birçok yerin ihtiyacını karşılıyor.

Bu değişimi nasıl inşa ediyoruz?

İhtiyaç Analizi

İhtiyaç Analizi

Yıllık veriler ve bölgenin koşulları, su krizinin en ağır yaşandığı yerleri gösteriyor. İşe her zaman oradan, ihtiyacın en yoğun olduğu yerden başlıyoruz.

Hidrojeolojik Etüt

Hidrojeolojik Etüt

Ekiplerimiz bölgeye gidip zemini yerinde araştırıyor. Suyun nereden çıkacağına masa başında değil, sahadaki hidrojeolojik verilere bakarak karar veriyoruz.

Mühendislik Tasarımı

Mühendislik Tasarımı

Her bölgenin iklimi ve nüfusu farklı. Köyün ihtiyacına göre standart ya da nitelikli kuyudan hangisi gerekiyorsa, onu uzun ömürlü bir sistem olarak çiziyoruz.

Sondaj ve İnşa

Sondaj ve İnşa

Sondajı yüksek mühendislik standartlarıyla yapıyor, dış sızıntılara kapalı ve çevresiyle uyumlu bir kuyu inşa ediyoruz.

Su Kalitesi Analizi

Su Kalitesi Analizi

Çıkan suyun numunesi bağımsız laboratuvarlara gidiyor. İçmeye uygun olduğu kanıtlanmadan kuyuyu kimsenin kullanımına açmıyoruz.

İşletme ve Bakım

İşletme ve Bakım

Kuyuyu açıp kenara çekilmiyoruz. Köy halkına temizlik ve suyun doğru kullanımı üzerine eğitim veriyor, kuyunun bakımını sürdürüyoruz.

Sanitasyon ve Hijyen

İHH su kuyusu musluktan akan temiz su ile el yıkama

Temiz su, sağlığın ilk şartı; ama tek başına yetmiyor. O su evlere güvenle taşınmadığı ve doğru kullanılmadığı sürece hastalık döngüsü kapanmıyor. Bu yüzden bir köye kuyu açmak bizim için işin yarısı; diğer yarısı ise, suyu sağlıklı kılan alışkanlıkları o köye birlikte yerleştirmek.

Kuyu açtığımız bölgelerde ekiplerimiz, suyun doğru kullanımı ve temel temizlik üzerine eğitim veriyor. Hastalıkların nereden bulaştığını, temiz suyun nasıl korunacağını anlatıyoruz. Kuyunun çevresini dış sızıntılara karşı yalıtıyor, atık suyu kontrol altına alıyoruz; böylece hastalık taşıyan suyun birikeceği yerler ortadan kalkıyor.

İHH su kuyusu bir bardak temiz su tutan adam
İHH su kuyusu çocukların elleriyle su içmesi

Çocuk ölümlerinin başında gelen ishalli hastalıkları durdurmanın yolu, temiz suyla doğru hijyenin bir arada olmasından geçiyor. Verdiğimiz eğitim ve kurduğumuz altyapı sayesinde aileler çocuklarına daha güvenli bir ortam sunabiliyor. Temiz su, doğru ellerde korunduğunda bütün bir neslin sağlığını koruyor.

Tarım ve Çevresel Etkiler

İHH su kuyusu tarım ve çevresel etkenler

Bir kuyunun verdiği ilk su, susuzluğu gidermekle kalmıyor. Kuraklıktan terk edilmiş topraklar o suyla yeniden ekilip biçilmeye başlıyor, köyün çevresi kısa sürede yeşeriyor.

Kurduğumuz sulama sistemleriyle köy artık yağmuru beklemiyor; yıl boyu üretim yapabiliyor. Ürün çeşitleniyor, fazlası pazara çıkıyor. Dışarıdan yardım bekleyen köy, kendi gelirini üreten bir köye dönüşüyor.

İHH su kuyusu su içen küçükbaş hayvanlar
İHH su kuyusu su içen büyükbaş hayvanlar

Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu köylerde, kuyunun yanındaki yalaklar sürüleri suya kavuşturuyor. Suya erişen hayvanlar sağlıklı kalıyor, daha verimli oluyor. Kuyunun çevresinde yeşeren bitki örtüsü toprağın nemini koruyor, erozyonu yavaşlatarak çölleşmeye karşı doğal bir set oluşturuyor.

Bu yüzden bir su projesi aynı zamanda iklim değişikliğine karşı bir savunma. Kuruyan bir bölgenin yeniden üretime dönmesi, orada yaşayan herkesin yerinde, yurdunda kalabilmesi demek.

Merak ettikleriniz

Neden su kuyusu çalışmaları yapıyorsunuz?
Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik, içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya ulaşamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının korunması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa tehlikeler daha da artacak. İHH olarak su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında, ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.
Su kuyuları hangi ülkelerde açılıyor?
Çad, Gana, Gine, Mali, Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Burundi, Zimbabve, Afganistan, Burkina Faso, Nijer ve Irak İHH'nın su kuyusu çalışması yaptığı bölgelerdendir. Ancak su kuyusu açılışlarında ülke seçimi, bölgelerdeki ihtiyaçlar değerlendirilerek vakfımız tarafından yapılır. Böylece kuyular ihtiyaç sahiplerinin en faydalı kullanacağı şekilde hizmete açılır. Su kuyusu açılan ülkeleri öğrenmek için 0212 631 21 21'i arayarak bize ulaşabilirsiniz.
Nitelikli su kuyusu nedir?
Nitelikli su kuyuları, normal su kuyusu açmanın ihtiyaçları karşılamadığı bölgelerde ve durumlarda inşa edilir. Bu kuyular depo, tesisat, ara malzemeler, taşıyıcı motorlar ve benzeri ekipmanlarla bütünleşik olarak inşa edilir. Sadece bir köyün değil; çevredeki yetimhane, camii, tarım arazileri ve birçok köyün su ihtiyacını karşılar. Binlerce kişinin faydalanmasına vesile olur.
Ne kadar sürede kuyu açılıyor?
Su kuyusu çalışmaları yaklaşık 9-12 ay sürmektedir. Çalışma yapılan bölgede yaşanan teknik sorunlara ve malzeme tedarik imkanlarına göre bu süre değişiklik gösterebilir.
Kuyulardan çıkan suyun temiz olduğu kesin mi?
Arsenik ve siyanür gibi zararlı maddelere bağlı sağlık sorunları ile yaşanmaması için açılan her kuyudan su örnekleri alınır ve laboratuvar ortamında suyun analizi yapılır. Uzman kişilerin hazırladığı raporun sonucuna göre su kuyusu kullanıma açılır.
Açılan kuyuların denetimi ve tamiratı yapılıyor mu?
Kuyuların denetim ve takibi ekiplerimiz tarafından yapılır. Kuyuların uzun süreli ve verimli kullanılması için sorumlu kişiler belirlenir. Arıza bilgisi ulaştığında sorun tespit edilir ve onarımı yapılır. Üç yılı aşan su kuyularında meydana gelen arızalar için yeni tamirat projeleri hazırlanır.
Bir su kuyusu bedeli ne kadar?
3.000 Euro'ya normal standartlarda bir su kuyusu açtırabilirsiniz. Normal su kuyularından yaklaşık 400 kişi faydalanır.
Açılan su kuyusunun fotoğrafını alabilir miyim?
Evet, su kuyusu açıldığında fotoğraflarını size ulaştırıyoruz.
Su kuyusu açtıracak durumum yok ama katkıda bulunabilir miyim?
Evet, buraya tıklayarak dilediğiniz miktarda katkı yapabilirsiniz. Bağışlarınız yeni su kuyusu açılışlarında ve kuyuların bakım-onarımlarında kullanılır. Böylece ihtiyaç sahiplerinin derdine derman olabilirsiniz.

Her ay 141 bin kişiye temiz su ulaştıran topluluğa katılın.

Dünyada her on kişiden biri temiz suya erişemiyor. Bir aylık temiz suyla salgın hastalıkların önüne geç, bir çocuğu okula gönder, bölge halkının hayalini gerçekleştir.

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