İHH İnsani Yardım Vakfı

İstanbul’da on binlerce kişi Filistinli şehitler için yürüdü

İHH’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından, işgalci İsrail’in hain saldırısında şehit olan İsmail Heniye ve Filistinli şehitler için yürüyüş düzenlendi. Fatih Camii önünden başlayan ve Beyazıt Meydanı’nda sona eren yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.