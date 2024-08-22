İHH İnsani Yardım Vakfı

Fatih'te "Gazze'yi Unutma" eylemi düzenlenecek
İHH'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından “Gazze’yi Unutma” sloganıyla İstanbul’da yürüyüş düzenlenecek. Eylem, 25 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da Fatih Camiî önünden başlayacak ve Edirnekapı’da sona erecek.
Filistin-Gazze 22.08.2024
Apertheid rejimi işgalci İsrail, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek “Gazze’yi Unutma” eylemi ile protesto edilecek.
Yürüyüş, 25 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da Fatih Camiî önünden başlayacak ve Edirnekapı’ya kadar devam edecek. Yürüyüşün varış noktasında STK temsilcileri tarafından konuşmalar yapılacak.
Yürüyüşe katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
"Gazze’yi Unutma"
Tarih: 25 Ağustos 2024 Pazar
Saat: 18:30
Yer: Fatih Camiî Önü
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