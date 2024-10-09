İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, İsrail’in Gazze’deki işgaline karşı ve ülkemizde son günlerde yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına tepki olarak, yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş Cumartesi günü saat 16.30'da Beyazıt Meydan’ından başlayarak, Ayasofya Camii önünde sona erecek.

İşgalci İsrail, Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı ve sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Apertheid rejimi, bir yandan insanlık dışı saldırılarda bulunurken, bir yandan da insani yardımların girişini engelleyerek Gazzelileri açlık ve salgın hastalık riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

İşgalci İsrail’in saldırılarında şu ana kadar, çoğunluğu kadın ve çocuk 41 bin 909 kişi şehit olurken, 100 bine yakın kişi ise yaralandı.

4 Ekim Cuma günü İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan elim hadise sonucu kaybettiğimiz 2 kız kardeşimizin canice katledilmesiyle, toplumumuzda göz ardı edilen şiddet ve istismar olgularının ne denli yaygınlaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, “SUSMUYORUZ” sloganıyla yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş, Cumartesi günü saat 16.30'da Beyazıt Meydan’ından başlayacak, Ayasofya Camii önünde sona erecek.

Yürüyüşümüze tüm İstanbulluları davet ediyoruz.

Yer: Beyazıt Meydanı

Tarih: 12 Ekim Cumartesi

Saat: 16.30