Filolara destek için Ayasofya'dan Eminönü'ne büyük yürüyüş
Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Sumud ve Özgürlük Filolarına destek olmak için Pazar günü öğlen namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenlenecek.
Filistin-Gazze 01.10.2025
İsrail, Gazze'deki katliamlarına ve soykırıma devam ediyor. 2 yıla yakın süredir devam eden soykırım karşısında devletler ve uluslararası kuruluşlar apertheid rejimini durduracak somut adımlar atmadı. 40'ı aşkın ülkeden yüzlerce aktivist ve onlarca gemiden oluşan Sumud ve Özgürlük Filoları, Gazze'deki ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıktı.
44 ülkeden yüzlerce aktivist ve onlarca gemiyle yola çıkan Sumud ve Özgürlük Filolarına destek vermek amacıyla Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürüyüş düzenlenecek. Pazar günü öğlen namazının ardından Ayasofya'dan başlayacak yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda sona erecek.
Tüm İstanbulluları yürüyüşe davet ediyoruz!
İlgili haberlerTümünü Gör
İstanbul’da yetimler yararına sanat sergisi
İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi ve Mor Salkım Sanat Evi tarafından yetim çocuklara yönelik insani yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla geleneksel el sanatları sergisi düzenleniyor. “Çok Renkli Çok Hayalli Sergi” adı verilen etkinlik, 20-21-22 Eylül tarihleri arasında Taksim Camiî Sergi Salonu’nda ziyaretçilerle buluşacak.
20.09.2025
İHH, Arnavutluk’ta yangın mağdurlarına yardım ulaştırdı
Arnavutluk’ta meydana gelen yangınlar sonrasında İHH İnsani Yardım Vakfı yangın mağdurlarına gıda paketi, içme suyu, yatak, battaniye ve yastık gibi yardım malzemelerini ulaştırdı.
11.09.2025
İHH bünyesinde görev alan 100 yetimhane sorumlusu, idarecilik eğitimini tamamladı
İHH İnsani Yardım Vakfı Yetimhaneler Birimi, bünyesinde bulunan 35 yetimhanede 100 idareciye; liderlik, iletişim ve yönetim becerilerini güçlendirmek amacıyla eğitim düzenledi.
09.09.2025