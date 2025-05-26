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İHH İnsani Yardım Vakfı
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Her adım Gazze ve Kudüs için
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, Mavi Marmara saldırısının 15’inci yıl dönümünde şehitlerimizi anmak ve Gazze ile Kudüs’ün özgürlüğü için yürüyoruz. Filistin halkı için organize ettiğimiz yürüyüş, 1 Haziran Pazar günü Fatih’te gerçekleşecek.
26.05.2025

Apartheid rejimi İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 60 bine yakın kişi şehit oldu, 120 binden fazla kişi ise ağır şekilde yaralandı.

İşgal rejimi İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze’de 2 milyona yakın Filistinli açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle çocuklar hayatını kaybetmektedir. Vakıf olarak bu zulmün karşısında duruyor ve mücadeleden vazgeçmiyoruz.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, Filistin’de uygulanan katliamlara ve zulme karşı yürüyoruz. 1 Haziran Pazar günü saat 14.00’te Fatih’te gerçekleşecek yürüyüşe katılan vicdan sahibi insanlar, sessiz olmadıklarını ve bu vahşete karşı olduklarını tüm dünyaya haykıracaklar. Yürüyüş, Fatih Camii’nden başlayıp Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sona erecek.

Vicdan sahibi herkesin katılımını bekleriz.

Tarih: 1 Haziran 2025 (Pazar)
Saat: 14.00
Başlangıç: Fatih Camii
Bitiş: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

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