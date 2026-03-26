0 212 631 21 21
Takip Et
X
Facebook
Instagram
YouTube
TR
Türkçe
English
العربية
TRY
try
$usd
eur
£gbp
İHH İnsani Yardım Vakfı
Ana Menü
Biz kimiz
Ne yapıyoruz
Ne yapabilirsiniz
Oturum aç
Bağış Yap
Türkçe
Türkçetr
Englishen
العربيةar
TRY
try
usd$
eur
gbp£
XFacebookInstagramYouTube
Bağış Yap
Türkçe
Türkçetr
Englishen
العربيةar
TRY
try
usd$
eur
gbp£
XFacebookInstagramYouTube
İsrail ve ABD saldırılarına karşı İstanbul'da yürüyüş düzenlenecek
Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde, işgalci İsrail ve ABD’nin bölgemizdeki katliamlarına ve saldırganlığına karşı yürüyüş eylemi düzenlenecek. “Coğrafyamızda İşgalci İsrail ve Amerikan askeri istemiyoruz!” sloganıyla düzenlenecek yürüyüş, 29 Mart Pazar günü öğlen namazının ardından Fatih Camiî önünden başlayıp Beyazıt Meydanı’nda sona erecek.
26.03.2026

Apartheid rejimi işgalci İsrail ve bugüne kadar farklı coğrafyalarda sayısız zulüm işleyen ABD, bölgemizdeki insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran’da sivilleri hedef alan İsrail-ABD kirli ittifakı, İslam coğrafyalarını kana buluyor...
Filistin’e Destek Platformu tarafından, emperyalizm ve siyonizmin Müslümanları hedef alan saldırılarına ve bölgemizi parçalama girişimlerine karşı yürüyüş eylemi düzenlenecek. On binlerce kişinin katılması beklenen büyük yürüyüş, 29 Mart Pazar günü öğlen namazının ardından Fatih Camiî önünden başlayacak ve Beyazıt Meydanı’nda sona erecek. Meydanda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından konuşmalar yapılacak. 

Yürüyüşe tüm İstanbulluları bekliyoruz!

Tarih:   29 Mart Pazar
Rota:    Fatih Camiî Önü – Beyazıt Meydanı
Saat:    13.45

“Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim”
“Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim”
İslam coğrafyasında katledilen çocuklar için İHH’nın öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, “Katillerin bombaları ‘Şii misin, Sünni misin, Selefi misin, Sufi misin?’ diye sormuyor. Emperyalist güçler İslam coğrafyasını adım adım işgal edip, çocuklarımızı hayattan koparırken bizler enerjimizi ve birliğimizi mezhep kavgaları, etnik tartışmalar ve çekişmelerle tüketmeyelim” dedi.
12.03.2026
"Dünyada 1 milyar çocuk yetim, öksüz ya da sosyal yetim"
"Dünyada 1 milyar çocuk yetim, öksüz ya da sosyal yetim"
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Yetim Vakfı tarafından 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde basın toplantısı düzenlendi. Savaş ve Çocuk Raporu’nun tanıtıldığı toplantıda, dünyadaki 2,5 milyar çocuktan 1 milyarının yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde bulunduğu belirtildi.
05.03.2026
Gazze için 200 gemi ve tekneden oluşan filo hazırlanıyor
Gazze için 200 gemi ve tekneden oluşan filo hazırlanıyor
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın basın mensuplarına yönelik düzenlediği iftar programında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Belli ki Amerika bir hazırlık yapıyor, İsrail bir hazırlık yapıyor ve bu ateşkes geçici bir ateşkes. Biz elimizdeki gücü niye değerlendirmeyelim? O da halkların ittifakı. Şu anda dünya halklarını tekrar harekete geçirmek üzere çalışmalara başladık. 200 gemi ve tekneden oluşan bir filonun hazırlığı içerisindeyiz” dedi.
27.02.2026
Ana SayfaBağış YapSepetimOturum Aç