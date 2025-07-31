İsrail, Gazze'ye yönelik katliamlarına devam ediyor. Gazze halkı, tüm dünyanın gözleri önünde işgalle, susuzlukla, açlıkla ve ardı arkası kesilmeyen insanlık dışı saldırılarla karşı karşıya... Askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip devletler, hiçbir etkisi olmayan kınamalarla olanları seyrediyor.

Mayıs ayından bu yana İsrail'in insani yardımlara yönelik engellemeleri daha artırması Gazze'deki durumu daha da kötüleştirdi. Açlık sebebiyle şehit olan Gazzelilerin sayısı her geçen gün artıyor... Apertheid rejiminin ABD ile birlikte sürdürdüğü sözde insani yardımlar sırasında, onlarca katliam yaşandı. Günlerdir boğazından yiyecek geçmeyen Gazzeliler, yardım kuyruklarında bombaların ve ağır silahların hedefi oldu. ABD ve İsrail'in sözde yardım dağıtımlarında 1100'e yakın Gazzeli şehit oldu, 10 bine yakın Gazzeli ise yaralandı ya da sakat kaldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana ise şehit olan Gazzelilerin sayısı 70 bine yaklaştı, 146 bin 300 kişi ise yaralandı.



2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan şehit oluyor...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Pazar günü İkindi Namazı'nın ardından İstinye Mahmut Çavuş Camiî önünden ABD Konsolosluğu'na yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüş ile işgalci İsrail ve ABD protesto edilecek, Gazze halkına destek mesajı verilecek.



Katliamlara, işgale ve soykırıma karşı durmak için, tüm İstanbulluları yürüyüş eylemine davet ediyoruz!