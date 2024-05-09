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İHH İnsani Yardım Vakfı
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İstanbul Gazze’ye destek için yürüyecek
İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İsrail’in Gazze’deki işgal ve soykırımına karşı yürüyüş düzenlenecek. Pazar günü akşam namazının ardından saat 20.30'da Ümraniye Sondurak Camii önünden başlayacak yürüyüş, Ümraniye Metro İstasyonu’nda sona erecek.
Filistin-Gazze 09.05.2024

7 aydan uzun süredir Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı ve sivillere yönelik yoğun saldırılarda bulunan işgalci İsrail, son olarak Refah’ı işgal etti. Sivillere en ağır saldırıları yapan işgalciler, bir yandan da insani yardımların girişini engelleyerek Gazzelileri açlık ve salgın hastalık riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Apertheid rejiminin saldırılarında şu ana kadar, çoğunluğu kadın ve çocuk 34 bin 904 kişi şehit oldu, 79 bine yakın kişi ise yaralandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, Gazze'deki işgalin bitmesi ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş eylemi düzenlenecek. Pazar günü akşam namazının ardından saat 20.30'da Ümraniye Son Durak Camii önünden başlayacak yürüyüşte katılımcılar, meşalelerle Ümraniye Metro İstasyonu’na kadar yürüyecek.

Filistin'in sesi olmak için, yürüyüşümüze tüm İstanbulluları davet ediyoruz!

Yer:        Ümraniye Sondurak Camii

Tarih:    12 Mayıs Pazar

Saat:     20.30

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