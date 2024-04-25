İstanbul Gazze için yürüyecek
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından, işgalci İsrail'in Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden insanlık dışı saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlenecek. Saat 14.00'te Fıstıkağacı Metro Durağı önünden başlayacak yürüyüş, Üsküdar'da sona erecek.
Filistin-Gazze 25.04.2024
İşgalci İsrail, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Kadın, çocuk, yaşlı ve sivillere yönelik 200 günü aşkın süredir devam eden saldırılarda şu ana kadar en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 305 kişi şehit oldu, 77 bin 293 kişi ise yaralandı.
İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, Gazze'deki ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş eylemi düzenlenecek. Saat 14.00'te Fıstıkağacı Metro Durağı önünden başlayacak eylemde katılımcılar, Üsküdar Meydanı'na kadar yürüyecek.
Yürüyüşümüze tüm İstanbulluları davet ediyoruz.
İlgili haberlerTümünü gör
“Çok yakında hareket tarihini kamuoyuna duyuracağız”
Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkacak olan filoyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Toplantıda konuşan Us Boat to Gaza’dan Huwaida Araf, “Özgürlük Filosu Hareketi özellikle son 6 aydan bu yana Gazze’de yaşanan katliama karşı kalınan bu sessiz tutumdan dolayı milyonlarca insanın desteğiyle bu yola çıkmaya hazırlandı” dedi. Us Boat to Gaza’dan Ann Wright ise, “Hazırlıklar devam ediyor, çok yakın bir tarihte hareket tarihi ile alakalı kamuoyuna bilgilendirme yapacağız” dedi.
19.04.2024
Beyazıt'ta Gazze için yürüyüş düzenlenecek
İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ayasofya Camii'nde sona erecek olan "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlenecek.
18.04.2024
İHH Nijer’de Mevlana İdris İlkokulu’nu açtı
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Nijer'in başkenti Niamey'e bağlı Goudel bölgesinde inşa edilen Mevlana İdris İlkokulu’nun açılışı yapıldı.
17.04.2024