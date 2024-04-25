İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından, işgalci İsrail'in Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden insanlık dışı saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlenecek. Saat 14.00'te Fıstıkağacı Metro Durağı önünden başlayacak yürüyüş, Üsküdar'da sona erecek.

İşgalci İsrail, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Kadın, çocuk, yaşlı ve sivillere yönelik 200 günü aşkın süredir devam eden saldırılarda şu ana kadar en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 305 kişi şehit oldu, 77 bin 293 kişi ise yaralandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, Gazze'deki ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş eylemi düzenlenecek. Saat 14.00'te Fıstıkağacı Metro Durağı önünden başlayacak eylemde katılımcılar, Üsküdar Meydanı'na kadar yürüyecek.



Yürüyüşümüze tüm İstanbulluları davet ediyoruz.