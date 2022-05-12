İHH İnsani Yardım Vakfı

157.000 binden fazla kişiye ışık oldunuz

Son 14 yılda İHH’ya verdiğiniz destekle 157 binden fazla kişi ışığa kavuştu. “Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganıyla 2007 yılında başlattığımız katarakt çalışmaları Afrika ve Asya'nın 18 ülkesinde devam ediyor.

Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; dünya genelinde yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı olarak sürdürüyor.

Gönüllü Ol

Katarakt olsaydınız dünyayı böyle görürdünüz.



Bu hastalık tedavi edilebilir mi? Sadece ameliyat ile tedavi mümkün. Üstelik bu ameliyat sadece 15 dakika sürüyor. Fakat maddi ve teknik yetersizlikler düşünüldüğünde kısa bir katarakt ameliyatı bile imkânsız olabiliyor.



İHH bu konuda ne yapıyor? 2007 yılından bu yana katarakt ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar;

797.323 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

385.739 kişi muayene edildi.

157.000 kişi ameliyat edilerek yeniden görmeye başladı.

Vakfımız 2007 yılından bu yana toplam 18 ülkede dönemsel olarak katarakt ameliyatları gerçekleştirdi. Bu ülkeler: Togo, Benin, Nijerya, Gana, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Güney Afrika, Sierra Leone, Nijer, Sudan, Etiyopya, Mozambik, Somali, Bangladeş, Pakistan, Hindistan. 2014 yılında Nijer'de kurduğumuz ve 2019'da Nijer Sağlık Bakanlığı'na devrettiğimiz göz hastanemiz vesilesiyle bu ülkede düzenli olarak ameliyatlar gerçekleştiriliyor.



Hasta seçimi ve ameliyat süresi Katarakt çalışmalarının yapıldığı bölgelerde hasta sayısı gelen bağış miktarına göre belirleniyor. Ayrılan bütçenin denk geldiği sayı miktarınca katarakt hastası tedavi ediliyor. Hastanın belirlenmesi, ameliyat edilmesi ve iyileşme süreci ülkelere göre değişebiliyor. Bazı ülkelerde yasal prosedürlerin uzun olması bu süreyi 6 - 8 aya kadar çıkarabiliyor.



Ben ne yapabilirim? Sadece 75 Dolar bağışta bulunarak bir kişinin tekrar görmesine vesile olabilirsiniz. Hastaneden çıkarken gören gözlerle etrafa bakıp sevinen ve buna vesile olanlara dua eden insanların sevincini görmelisiniz. Bir katarakt hastasının gözünü açtırmak istiyorum

14 yılda 157 bin kişi

Katarakt çalışmalarının 14. yılını geride bırakan İHH, hayırseverlerin destekleriyle 157.000 kişinin yeniden görmesine vesile oldu.

KATARAKT Bağışlarınız ile yapılacak 15 dakikalık bir ameliyatla katarakt hastalarına ışık olabilirsiniz.

Nijer Göz Hastanesi

Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, topraklarının %60’ı çöllerden oluşan Nijer’de katarakt hastası sayısı azımsanmayacak durumda: 130 bin. Kataraktın oluşumunda göze gelen çöl kumlarının etkisi bu ülkede oldukça fazla hissediliyor. İHH, 2014 yılında Nijer’in başkenti Niamey’de bir göz hastanesinin kurulmasına vesile oldu. Hastane, maddi ve teknik imkânsızlık nedeniyle ameliyat olamayan binlerce hastaya umut oldu; 5 yılda 10 binden fazla ameliyat yapıldı. Ayrıca Türkiye’den giden uzman doktorlar, bölgedeki yerel doktorlara eğitimler verdi. Hastane, 2019 yılında Nijer Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

Sıkça Sorulan Sorular

ORADAYDIK

Hayatında gördüğü ilk kişi bendim

Daha önce birkaç Afrika ülkesine gitmiştim ama bu seferki yolculuğum farklıydı; 300 kişinin katarakt ameliyatı için gelmiştik. Bu, 300 kişinin yeniden görebilmesi demekti. Ameliyat olan bir çocuğun gözlerindeki bandajı benim açmamı istediler. Çok heyecanlıydım. Eğilip bandajı çıkarmaya çalıştım. Bir kuşu ürkütmek istemiyormuş gibi yavaş yavaş hareket ediyordum. İkinci bandajı da söktükten sonra gözlerime baktığını fark ettim. Hayatında gördüğü ilk kişi bendim. O çok şaşkındı, ben ise çok heyecanlıydım.

Bu mutluluk nasıl tarif edilir bilmiyorum. Yüzüme baktı, bir süre sonra etraftaki her şeyi incelemeye başladı. Bizim binlerce defa gördüğümüz ve alıştığımız için sıradan gelen şeyler ona çok garip gelmişti. Adeta bir tarayıcı gibi her şeyi tek tek inceliyordu. Hayatımda daha güzel bir tablo gördüm mü, bilmiyorum. Bir katarakt ameliyatı bir kişinin hayatını değiştiriyor. O gün Togo’da 300 kişi yeni bir hayata başlamıştı.

İzzet Şahin, Togo