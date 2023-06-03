Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger I, Eleftheri Mesogios, Gazze I ve Defne Y gemilerinden oluşan Gazze Özgürlük Filosu, 31.05.2010 günü İsrail askeri güçlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırı esnasında ve devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, 56’sı ağır yaralandı.

Olay anından itibaren ulusal ve uluslararası ilgili hukuk mercilerini harekete geçirmek üzere mağdur gerçek ve tüzel kişiler tarafından ve üçüncü şahıslarca çeşitli girişimlerde bulunuldu. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, Türkiye dahil evrensel yargı yetkisi olan ülkelerde (Belçika, İspanya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsveç) ulusal soruşturma ve davalar açıldı.

Mavi Marmara saldırısının üzerinden tam 13 yıl geçti.

YÜRÜYÜŞE DAVET

İşgalci İsrail'in Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlediği saldırının 13. yılında “Kudüs’ün Özgürlüğü İçin” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ve Mavi Marmara Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Fatih Camii avlusunda başlayıp Beyazıt Meydanında sona erecek. “Kudüs’ün Özgürlüğü İçin" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşle, hem İsrail’in zulmü bir kere daha tüm dünyaya haykırılacak hem de uluslararası topluma duyarlılık çağrısında bulunacağız.

3 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan yürüyüşe katılımlarınızı bekliyoruz.



“Kudüs’ün Özgürlüğü İçin” Yürüyüşü

Tarih: 3 Haziran 2023 Cumartesi

Saat: 17:00

Yer: Fatih Cami Avlusu