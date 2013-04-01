İHH İnsani Yardım Vakfı

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Bir Hisse Mutluluk
30 yıldır olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahipleri için Bir Hisse Mutluluk diyerek yola çıkıyoruz. Kurban vekaletlerinizi Türkiye ile birlikte 60 ülkede milyonlarca kişiye ulaştıracak ve dertlerine derman olacağız. Siz de kurban hisselerinizle bizleri bekleyenlerin sevincine ortak olabilirsiniz.
Kurban (Vacip)
Hissedar Bilgisi 1
Kurbanımı/larımı kesmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtması için vekaletimi/lerimi İHH’ya veriyorum.
Hisse Adedi
1
Hisse Bedeli
₺2.000,00
Toplam Tutar
₺2.000,00
Yetimleri bayramlık hediyesiyle mutlu etmek ister misiniz?
Yepyeni bir elbise
Bir çocuğu gülümsetmek tarif edilemez duygular yaşatır. Yetimlere bayramlık hediye ederek unutamayacağı bir bayram sevinci yaşatabilirsiniz.
Bağış Yap
Bir elbise ne kadar mutlu edebilir? Nijerli küçük kız bize tam olarak bunu anlatıyor. Önce sarılma sonra neşeyle gülüş.
Bir mülteci kampında Kurban Bayramı

2021 Kurban çalışmaları için Mali’deyiz. Bayram namazını kıldıktan sonra Senou bölgesindeki mülteci kampına doğru yola koyuluyoruz. Kampta 350’den fazla aile, zorlu şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Burada kurbanları kesip, etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Her çadırın önünden geçerken burukluk hissediliyor ancak böyle bir sabahta, karşılarında birdenbire bizi görmenin mutluluğu ve şaşkınlığı da yüzlerine yansıyor.

Kurban etinin kardeşliği nasıl pekiştirdiğini bir mülteci kampında hissediyoruz. Kurban Bayramı’nda Mali’deki zorlu yaşamları anlayarak ve kardeşliği hissederek ülkemize dönüyoruz. Bağışlanan hisse kurbanlarının bizden çok uzaklarda yüzlerce kişinin mutluluğuna vesile olduğuna şahit oluyoruz.

Reşad Başer
Mali, 2021
Dilerseniz bağışlarınızı banka hesap numaralarımıza EFT / Havale yoluyla ulaştırabilirsiniz.
Ziraat Bankası
2124994-5007
Türk Lirası Hesabı
TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Kuveyt Türk
999999-6
Türk Lirası Hesabı
TR12 0020 5000 0009 9999 9000 06
VakıfBank
00158007266577589
Türk Lirası Hesabı
TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
HalkBank
12010080
Türk Lirası Hesabı
TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
alBaraka
287839-77829
Türk Lirası Hesabı
TR90 0020 3000 0028 7839 0778 29
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*Banka kanalıyla gönderdiğiniz bağışınızın açıklama bölümüne bağış amacını (Vacip Kurban vb.), isminizi, cep telefonu numaranızı ve bağış yapmak istediğiniz ülkenin adını yazınız. Belirtilen cep telefonunuza bağışınızın alındığına dair bilgi mesajı gönderilecektir.

İletişim Merkezimizi arayarak bilgi alabilir ve bağış yapabilirsiniz.
0212 631 21 21
Geçtiğimiz yıl bağışlarınızla;
65
ülkede hisselerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
2.482.000
ihtiyaç sahibi paylaştığınız hisselerle mutlu oldu.
62.062
hisse kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdık.
61.836
yetim çocuğa bayramlık hediye ettik.

Yenilenen mobil uygulamamızla kolay ve hızlı bir şekilde bağış yapabilirsiniz.
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