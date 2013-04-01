İHH İnsani Yardım Vakfı

Bir mülteci kampında Kurban Bayramı

2021 Kurban çalışmaları için Mali’deyiz. Bayram namazını kıldıktan sonra Senou bölgesindeki mülteci kampına doğru yola koyuluyoruz. Kampta 350’den fazla aile, zorlu şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Burada kurbanları kesip, etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Her çadırın önünden geçerken burukluk hissediliyor ancak böyle bir sabahta, karşılarında birdenbire bizi görmenin mutluluğu ve şaşkınlığı da yüzlerine yansıyor.

Kurban etinin kardeşliği nasıl pekiştirdiğini bir mülteci kampında hissediyoruz. Kurban Bayramı’nda Mali’deki zorlu yaşamları anlayarak ve kardeşliği hissederek ülkemize dönüyoruz. Bağışlanan hisse kurbanlarının bizden çok uzaklarda yüzlerce kişinin mutluluğuna vesile olduğuna şahit oluyoruz.