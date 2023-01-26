İHH İnsani Yardım Vakfı

Bu Kurban Bayramı’nda başta ülkemizdeki ve diğer kriz coğrafyalarında yaşayan ihtiyaç sahipleri için yola çıkıyoruz.

Kurban vekaletlerinizi Türkiye ile birlikte 48 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak ve dertlerine derman olacağız. Sizlerle birlikte.

Kurban (Vacip) Ülkemizde ve kriz bölgelerinde hatırlanmayı bekleyen kardeşlerimiz var.

Türkiye ile birlikte hangi ülkelere ulaşacağız?

ORTA DOĞU

Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün

AFRİKA

Çad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Benin

ORTA ASYA VE KAFKASYA

Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

GÜNEY ASYA

Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam

BALKANLAR VE AVRUPA

Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım)

2022 Kurban yolculuğumuzda destek ve bağışlarınızla;

Türkiye ile birlikte 60 ülkede

65 bin 775 hisse kurbandan

2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibi faydalandı.

Ülkemizle birlikte 14 ülkede 41 bin 416 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk ile annelerinin yüzü

yeni bayramlık kıyafetiyle güldü.

Bu iyiliğe vesile olan hayırseverlere teşekkür ederiz.

ORADAYDIK

‘Bizi buralarda yalnız bırakmayın.’

Kurbanlarımızı bayram namazının ardından Köstence şehrindeki büyük bir hayvan çiftliğinde kestik. Kısa bir süre içerisinde güzelce pay ettik. Etleri poşetleyip soğuk hava kasası olan bir minibüse yükledik. Bir saat uzaklıktaki Mecidiye şehrinin mahallelerine gittik. Buradaki ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini teslim ettik. Daha sonra Kubadın adındaki uzak bir köye gittik. Sokak sokak, kapı kapı dolaşarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

Sultan Abdülmecid’in kurduğu Mecidiye şehrinin kenar mahalleleri ve köylerinde 250 aileye kurbanları ulaştırdık. Vedalaşırken bir isteğiniz var mı? diye sorduğumuzda “Bizi buralarda yalnız, kimsesiz bırakmayın. Bizi unutmayın! Sizi yanımızda görmek bize moral ve güç veriyor,” dediler. Sadece kurban etlerini değil kardeşliğimizi ve muhabbetimizi de taşıdığımızı hissederek ülkemize döndük.

Cemal Yılmaz / Romanya, 2022

Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?

Kurbanlarını vekâlet yoluyla vakfımıza gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına EFT/Havale, kredi kartı, posta çeki ile veya vakıf merkezine bizzat gelerek elden; internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.

Kurban hisseleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.

Kurbanlıklar İHH görevlileri tarafından çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.

Kurbanlıklari, Kurban Bayramı’nın birinci günü bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakfımız, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunur.

Kurban çalışmalarımızla alakalı sorular

İHH Kurban çalışmalarına nasıl hazırlanıyor? Gidilecek ülkelerin belirlenmesi

İHH’nın geçmiş yıllarda çalışma yaptığı ülkeler, Kurban faaliyetleri için oluşturulan komisyon tarafından incelemeye alınıyor. Yıl içerisinde oluşan yeni kriz bölgeleri de değerlendirilerek bir yol haritası hazırlanıyor. Ekiplerin oluşturulması

Belirlenen ülkelerde görev yapacak ekipler genellikle 3-4 kişiden oluşuyor. Ekiplerde vakıf çalışanları, çeşitli meslek gruplarından gönüllüler ve bölge durumunu kamuoyuyla paylaşmak için medya mensupları da yer alıyor. Temsilcilik ve partner kuruluşların hazırlıkları

Faaliyetlerini İstanbul'daki merkezden yürüten İHH, yardım çalışmalarını Türkiye'den gönderilen ekipler, yurt dışı temsilcilikleri ve tecrübeli partner kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor. Temsilcilik ve partner kuruluşlarımız Kurban öncesinde bilgilendirilerek gerekli hazırlıklar başlatılıyor. Ekiplerin hazırlanması ve görev süreci

Ülkeler hakkındaki raporlar ve kritik bilgiler yolculuklar öncesi vakıf merkezinde yapılan toplantılar ile görev yapacak ekiplere aktarılıyor. Çalışma bölgelerindeki görev süresi boyunca yürütülen faaliyetler bizzat İHH ekipleri tarafından yönetiliyor. Geri bildirim ve raporlama

Gidilen ülkelerdeki çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye’ye dönen İHH ekipleriyle yapılan toplantılarda, bölgede yaşanan deneyimler, gözlemler ve problemler aktarılıyor; ihtiyaçlar bildiriliyor. Raporlanan bu bilgiler İHH’nın ülke masalarınca değerlendirilip projelendiriliyor.

İhtiyaç sahibi insanlar nasıl belirleniyor? İHH’nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dağıtım programında ilk sırada ülkemizdeki kriz bölgeleri, mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetimhaneler, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.

İHH kurban bölgelerini tespit ederken nelere dikkat ediyor? Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; ülkemizdeki deprem bölgeleri, savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Yardım kuruluşlarına vekâlet verilebilir mi? Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.

Kurban kesimi için gerekli olan vekâlet konusu nasıl gerçekleşiyor? Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini İHH İnsani Yardım Vakfı’na ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere İHH’ya başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır.

İHH kurban fiyatlarını nasıl belirliyor? Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği gibi dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden İHH, stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir. Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir.

Kişi kurbanını dilediği yerde kestirebiliyor mu? Hayırseverler kurbanlarını İHH’nın belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden dilediklerinde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi İHH yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır.

Vekalet veren kişi kurbanının kesildiğini nasıl öğreniyor? Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini Vakfımızdan cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebiliyor. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından Vakıf merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırıyor. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderiliyor.

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