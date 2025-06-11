İHH İnsani Yardım Vakfı

Kurban Kardeşliğe Çağrı diyerek çıktığımız yolda bir bayrama daha eriştik. Desteklerinizle, Türkiye ile birlikte 60 ülkeye bereketi, kardeşliği ulaştırdık.

Yalnız bırakmadığınız milyonlarca ihtiyaç sahibi adına size teşekkür ederiz. Bayramınız mübarek olsun.

Geçtiğimiz yıl bağışlarınızla;

60

Ülkede Kurban çalışması gerçekleştirdik. 141.760

Hisse kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

4.5 milyon

Kişi paylaştığınız hisselerle mutlu oldu.

41.601

Yetim çocuğa bayramlık hediye ettik.

🌍 Türkiye ile birlikte hangi ülkelere ulaştık?

ORTA DOĞU

Filistin/Gazze, Irak, İran, Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen BALKANLAR & AVRUPA

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Ukrayna, KKTC

ORTA ASYA & KAFKASYA

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan GÜNEY ASYA

Bangladeş (Bangladeş ve Arakan), Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam