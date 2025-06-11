0 212 631 21 21
Takip Et
X
Facebook
Instagram
YouTube
TR
Türkçe
English
العربية
TRY
try
$usd
eur
£gbp
İHH İnsani Yardım Vakfı
Ana Menü
Biz kimiz
Ne yapıyoruz
Ne yapabilirsiniz
Oturum aç
Bağış Yap
Türkçe
Türkçetr
Englishen
العربيةar
TRY
try
usd$
eur
gbp£
XFacebookInstagramYouTube
Bağış Yap
Türkçe
Türkçetr
Englishen
العربيةar
TRY
try
usd$
eur
gbp£
XFacebookInstagramYouTube

ihh-kalbimizde-bayram-sevinci

Kurban Kardeşliğe Çağrı diyerek çıktığımız yolda bir bayrama daha eriştik. Desteklerinizle, Türkiye ile birlikte 60 ülkeye bereketi, kardeşliği ulaştırdık.  

Yalnız bırakmadığınız milyonlarca ihtiyaç sahibi adına size teşekkür ederiz. Bayramınız mübarek olsun.

Geçtiğimiz yıl bağışlarınızla;

fitre-zekat.png

60
Ülkede Kurban çalışması gerçekleştirdik.

kumanya.png

141.760
Hisse kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

sicak-yemek.png

4.5 milyon
Kişi paylaştığınız hisselerle mutlu oldu.

hediye.png

41.601
Yetim çocuğa bayramlık hediye ettik.

🌍 Türkiye ile birlikte hangi ülkelere ulaştık?

ORTA DOĞU
Filistin/Gazze, Irak, İran, Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen

BALKANLAR & AVRUPA
Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Ukrayna, KKTC

ORTA ASYA & KAFKASYA
Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan

GÜNEY ASYA
Bangladeş (Bangladeş ve Arakan), Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam

AFRİKA
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti), Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabve

Ana SayfaBağış YapSepetimOturum Aç