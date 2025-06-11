İHH İnsani Yardım Vakfı

Kurban Kardeşliğe Çağrı diyerek çıktığımız yolda bir bayrama daha eriştik. Desteklerinizle, Türkiye ile birlikte 60 ülkeye bereketi, kardeşliği ulaştırdık.
Yalnız bırakmadığınız milyonlarca ihtiyaç sahibi adına size teşekkür ederiz. Bayramınız mübarek olsun.
ORTA DOĞU
Filistin/Gazze, Irak, İran, Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen
BALKANLAR & AVRUPA
Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Ukrayna, KKTC
ORTA ASYA & KAFKASYA
Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan
GÜNEY ASYA
Bangladeş (Bangladeş ve Arakan), Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam
AFRİKA
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti), Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabve