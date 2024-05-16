İHH İnsani Yardım Vakfı

Dünyada milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor. Özellikle doğal afetlerin, savaşların ve iç çatışmaların olduğu bölgelerde insanlar hatırlanmayı bekliyor. Bu Kurban, Türkiye ile birlikte 60 ülkede milyonlarca kişiye kurban emanetlerinizi ulaştıracağız ve ihtiyaç sahiplerini sevindireceğiz. Gelin, bu yıl da iyiliği paylaşalım, kardeşliğimizi birlikte yayalım.

KURBAN Kurban hisselerinizi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabilirsiniz.

Türkiye ile birlikte hangi ülkelere ulaşacağız?

Bayram sevincini yetimlerle paylaşmaya

ne dersin?

BAYRAMLIK Bağışlarınızla binlerce çocuk bayram sabahına mutlu uyansınlar.

Geçtiğimiz yıl bağışlarınızla;

30 yıldır kurban kesemedim.

Karaçi’de kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıktan sonra başkent İslamabad’a gittik. Bayramın ikinci günü kesimlere devam ettik. Ayırdığımız payları İslamabad’daki kesim merkezine gelenlere dağıttık. Bir kısmını da gelemeyenlerin evine giderek bizzat elden ulaştırdık. Bu evlerden biri de ailesiyle birlikte bir kaba inşaatta yaşayan Ğulam Kadir amcanındı. Ziyaretimiz onu çok mutlu etti. Daha yanına varır varmaz “Size çok dua edeceğim, Allah sizden razı olsun.” diyerek karşıladı bizi. Yakın zamanda katarakt ameliyatı olduğu için henüz tam iyileşmemiş. Bu yüzden düzenli çalışamıyor. “Bazen gündelik işler buluyorum bazen de arkadaşlarım yardım ediyor.” dedi. Hayatında hiç kurban kesip kesmediğini sordum.

“Gençken, yaklaşık 30 yıl önce kesmiştim. Sonra hiç imkanım olmadı.” dedi.



Ğulam amca’ya Türkiye’den çok selam getirdiğimizi söyleyince gözlerimin içine bakarak ve elimi sıkı sıkı tutarak aldı selamımızı. Çokça dua ederek bizi yolcu etti.

Serdar Gürçay / Pakistan 2023