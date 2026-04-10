İHH İnsani Yardım Vakfı

34 yıldır Kurban Bayramı'nı bir kardeşlik köprüsü olarak görüyoruz. Bu yıl da “Kurban Kardeşliğe Çağrı” diyerek yola çıkıyoruz.
Gelin, yolumuzu gözleyenleri yine birlikte sevindirelim; kurbanın bereketini kardeşliğe dönüştürelim.
"Bizi hatırlamaya devam edin"
Kenya’nın Malindi bölgesindeki bir köyde kurban emanetlerini ulaştırırken Muhammed ve annesi Halima ile tanıştık. Halima, dört çocuğunu tek başına büyütmeye çalışıyormuş. Eşinin vefat ettiği günden beri tarlalarda gündelik işlere giderek çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyormuş.
Muhammed günün büyük kısmını annesinin yanında geçiriyormuş. Kurban payı verdiğimizde Muhammed'in gözlerindeki sevinç her şeyi anlatıyordu.
Halima ise “Çok mutluyum. Allah’tan tek dileğim var; yolunuzu hep açık etsin. Lütfen bizi hatırlamaya devam edin.” dedi. Bu kurban payı ile ülkemizden çok uzaklarda bir anne ile yetim çocuğunun yüzü güldü; bir aile hatırlandığını hissetti.
Ömer Çam
Kenya, 2025
Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?
Geçtiğimiz yıl bağışlarınızla;
60
Ülkede Kurban çalışması gerçekleştirdik.
4.5 milyon
Kişi paylaştığınız hisselerle mutlu oldu.
41.601
Yetim çocuğa bayramlık hediye ettik.
Sıkça Sorulan Sorular
- Kestiğimiz kurbanın fotoğraflarını yollayabiliyor musunuz?
Hayır, böyle bir çalışma yapma imkanını bölgelerdeki şartlardan dolayı bulamıyoruz. Dağıtım yapılan bölgelerdeki temsili fotoğrafları web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden görebilirsiniz. Kesim bilgisini bıraktığınız cep telefonu numarası üzerinden size SMS ile ulaştırıyoruz.
- Kurbanla ulaşılmak istenen temel hedefler nelerdir?
Vakfımız kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah’ın rızasına ermek olduğu bilinciyle hareket ediyor. Bu bilinçle gerçekleştirdiği çalışmalarında özellikle dikkat ettiği hususlar ise şunlardır: Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olma; bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca ülke ve bölgede beraber eda ederek bir ümmet buluşması gerçekleştirme; İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilme; bölgelerdeki gelişmeleri, kardeş coğrafyalarda yaşananları yerinde gözlemleyebilme, gelişmeleri takip edebilme; bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli olan projeleri oluşturarak hayırsever Müslümanların bilgisine sunabilme; ihtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunma.
- İhtiyaç sahibi insanlar nasıl belirleniyor?
İHH'nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım programında ilk sırada ülkemizdeki kriz bölgeleri, mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetimhaneler, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.
- İHH kurban bölgelerini tespit ederken nelere dikkat ediyor?
Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; ülkemizdeki deprem bölgeleri, savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.
- Yardım kuruluşlarına vekâlet verilebilir mi?
Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.
İletişim Merkezimizi arayarak yardım alabilir ve bağış yapabilirsiniz.0 (212) 631 21 21