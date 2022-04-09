İHH İnsani Yardım Vakfı

Ramazan yaklaştı. Hazırlıklar yapılıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi Ramazan’ı bekliyor. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan da hatırlanmayı bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıkıyoruz. Ramazan’ı birlikte yaşatmaya ne dersiniz?

Zekatınla sevindir

Zekat vermenin en güzel ayı Ramazan’dır. Zekat bağışlarınızla dertlere derman olabilir, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilirsiniz.

Kumanya paketleri hazırlanıyor

Ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak kumanya paketleri, aileler için bereketli iftar ve sahur sofralarına dönüşecek.

İftarını paylaş

Ramazan sevdiklerimizle birlikte olunca güzelleşir. Bağışlarınızla, ihtiyaç sahibi aileleri iftar sofrası etrafında toplayabilirsiniz.

Fitre neye yarar?

Fitre çeşitli sebeplerle yardıma ihtiyaç duyan insanların imdadına yetişiyor. Ramazan'da sofra kurmalarına, bayrama sevinçle girmelerine destek oluyor.

En güzel bayram

Bayram sabahları çocukların iple çektiği zamanlardır. Yetim çocuklara bayram heyecanını birlikte yaşatabiliriz.

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2021 Ramazan yolculuğunda İHH;

Türkiye ile birlikte 56 ülkede

2.689.656 kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

151.673 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

303.288 kumanya paketi dağıtıldı, 1.518.713 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

296.234 kişiye iftar yemeği verildi.

140.209 yetime bayramlık elbise hediye edildi.

Bu yıl Türkiye ile birlikte 57 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız;

Orta Asya ve Kafkasya

Azerbaycan, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tacikistan, Gürcistan

Balkanlar ve Avrupa

Bosna Hersek, Kosova,

Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Macaristan, Moldova, Ukrayna (Kırım)

Güney Amerika

Kolombiya

Afrika

Çad (Orta Afrikalı ve Kamerunlu Mülteciler), Cibuti, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Burundi, Etiyopya, Sudan, Somali, Tanzanya, Kamerun, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Gine, Zimbabve, Uganda

Orta Doğu

Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan (Suriyeli ve Filistinli Mülteciler), Suriye, Libya, Tunus, İran, Ürdün

Güney Asya

Bangladeş (Arakanlı Mülteciler), Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka,Filipinler (Bangsamoro)

İbrahim amcanın umudu

"Ülke içinde göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştırıyorduk. Eski bir okula geldik. Onlarca aile buradaki sınıflara sığınmış. Her sınıfta 10-15 kişi kalıyordu.

Kumanyaları ihtiyaç sahiplerine teslim ettikten sonra sınıfları geziyordum. İbrahim amca yatağında oturmuş, elindeki deftere bir şeyler yazıyordu. “Hiç okula gitmedim. Okuma yazmayı kendi kendime öğrendim. 2016’da yaşadığımız yerde çatışmalar başlayınca birkaç parça eşya alarak evimizi terk etmek zorunda kaldık. Kalacak bir yer bulamadım. Elhamdulillah, 4 yıl sonra başımızı buraya sokabildik. Allah sizden razı olsun, kumanyaları getirip tek tek bize teslim ettiniz. Burada çalışacak bir işimiz de yok. Sadece yardımlarla idare edebiliyoruz,” deyince onları bizzat ziyaret etmemizin ne kadar önemli olduğunu anladım. Buraya, İbrahim amca gibi gözlerden uzakta, her haline şükreden yüreklerle hemhal olmaya gelmiştik. Ziyaretimiz onlara umut olmuştu."

Burak Berberoğlu, Mali, 2021

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