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İHH İnsani Yardım Vakfı
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Ülkemizde yaşanan depremden milyonlarca kişi etkilendi. Sıcak yemek ve diğer ihtiyaçlar deprem bölgelerinde aciliyetini koruyor. Dünyadaki kriz bölgelerinde de yolumuzu gözleyenler var. Bu Ramazan öncelikle ülkemizde, daha sonra kriz bölgelerinde bizi bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gelin, Ramazan’da iyiliği paylaşalım, bereketi birlikte yayalım.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabilirim?

 

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Zekatınla sevindir

Zekat vermenin en güzel ayı Ramazan’dır. Zekat bağışlarınızla dertlere derman olabilir, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilirsiniz.

Zekatını Paylaş

 

Kumanya paketleri hazırlanıyor

Kumanya paketleri başta ülkemizdeki depremden etkilenen ailelere, daha sonra kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak, bereketli iftar ve sahur sofralarına dönüşecek.

Kumanya Bağışla
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Türkiye

Deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için zekat ve fitre bağışlarınızı yapabilirsiniz. Acil ihtiyaçlar devam ediyor.

Bağış Yap

 

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İftarını paylaş

Ramazan sevdiklerimizle birlikte olunca güzelleşir. Bağışlarınızla, ihtiyaç sahibi aileleri iftar sofrası etrafında toplayabilirsiniz.

 İftar Bağışla

 

Fitre neye yarar?

Fitre bağışlarınız ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişiyor. Ramazan'da sofra kurmalarına, bayrama sevinçle girmelerine destek oluyor.

 Fitre Ver
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En güzel bayram

Bayram sabahları çocukların iple çektiği zamanlardır. Yetim çocuklara bayram heyecanını birlikte yaşatabiliriz.

Sevindir

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2022 Ramazan yolculuğunda İHH;

Türkiye ile birlikte 58 ülkede

2 milyon 726 bin kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

75.289 ihtiyaç sahibi aileye zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

312.684  kumanya paketi dağıtıldı, 1 milyon 563 bin kişi bu kumanyalardan faydalandı.

380.690 kişiye iftar yemeği verildi.

122.446 yetime bayramlık elbise hediye edildi.

Yalnız bırakmadığınız ihtiyaç sahipleri adına size teşekkür ederiz.