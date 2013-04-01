İHH İnsani Yardım Vakfı

Ülkemizde yaşanan depremden milyonlarca kişi etkilendi. Sıcak yemek ve diğer ihtiyaçlar deprem bölgelerinde aciliyetini koruyor. Dünyadaki kriz bölgelerinde de yolumuzu gözleyenler var. Bu Ramazan öncelikle ülkemizde, daha sonra kriz bölgelerinde bizi bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gelin, Ramazan’da iyiliği paylaşalım, bereketi birlikte yayalım.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabilirim?