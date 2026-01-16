İHH İnsani Yardım Vakfı

Birlikte bir Ramazan’a daha ulaştık. Bu Ramazan Türkiye ile birlikte 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gazze, Sudan ve diğer kriz bölgelerine umut olacağız. Desteğimizi bekleyen aileleri yalnız bırakmayacağız. Siz de zekat, fitre, kumanya, iftar ve bayramlık bağışlarınızla onlara destek olabilirsiniz. Gelin, bereketi birlikte yayalım.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabilirim?

Yeni bir bayramlık hangi çocuğu sevindirmez ki?

En güzel bayram Bayram sabahları çocukların iple çektiği zamanlardır. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayram heyecanını birlikte yaşatabiliriz. Bağış yap