İHH İnsani Yardım Vakfı

Birlikte bir Ramazan’a daha ulaştık. Bu Ramazan Türkiye ile birlikte 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gazze, Sudan ve diğer kriz bölgelerine umut olacağız. Desteğimizi bekleyen aileleri yalnız bırakmayacağız. Siz de zekat, fitre, kumanya, iftar ve bayramlık bağışlarınızla onlara destek olabilirsiniz. Gelin, bereketi birlikte yayalım.
Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabilirim?
Yeni bir bayramlık hangi çocuğu sevindirmez ki?
2025 Ramazan yolculuğunda Türkiye ile birlikte 67 ülkede 3 milyon 100 bin kişiye ulaştık.
24.817
İhtiyaç sahibi aileye zekât, fitre ve fidye ulaştırdık.
267.300
Adet gıda kumanyasından ve kumanya kartından 1.3 milyon kişi faydalandı.
781.995
Öğün iftar ve sahur yemeğini 34 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
52.325
Yetime bayramlık elbise hediye ettik.
Oradaydık
38 yıl önce Arakan’dan Pataniye gelen Kasım amca yıllardır burada tek başına yaşıyor. Kapısına gittiğimizde “Eskiden iftarımı nasıl yapacağım diye düşünürdüm ama artık biliyorum ki İHH beni hiç unutmaz.” diyor. Hediye ettiğimiz gıda kolisini hemen evine götürüyor. Vedalaşırken bizlere çok teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Kasım amca bu Ramazan da iftarını rahatça yapabilecek.
M. Furkan Bülbül, Patani, 2025
Zekat bağışlarınızla dertlere derman olabilir, ülkemiz ve kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilirsiniz.Zekatını Ver
Zekatınızı kolayca hesaplamak
için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
İyilik dolu bir mesaj yollayın, Ramazan sofralarına misafir olun
IFTAR yazıp 3072'ye
SMS göndererek;
50₺ bağışlayın.
FITRE yazıp 4072'ye
SMS göndererek;
240₺ bağışlayın.
İletişim Merkezimizi arayarak yardım alabilir ve bağış yapabilirsiniz.+90 212 631 21 21
Mobil uygulamamızla kolay ve hızlı bir şekilde bağış yapabilirsiniz