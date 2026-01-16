İHH İnsani Yardım Vakfı

0 212 631 21 21
ihh-kalbimizde-bayram-sevinci

Birlikte bir Ramazan’a daha ulaştık. Bu Ramazan Türkiye ile birlikte 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Gazze, Sudan ve diğer kriz bölgelerine umut olacağız. Desteğimizi bekleyen aileleri yalnız bırakmayacağız. Siz de zekat, fitre, kumanya, iftar ve bayramlık bağışlarınızla onlara destek olabilirsiniz. Gelin, bereketi birlikte yayalım.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabilirim?

kumanya-gorsel.png

Kumanya

iftar-gorsel.png

İftar

Yeni bir bayramlık hangi çocuğu sevindirmez ki?

icon.png

En güzel bayram

Bayram sabahları çocukların iple çektiği zamanlardır. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayram heyecanını birlikte yaşatabiliriz.

Yetim Giyindirme

2025 Ramazan yolculuğunda Türkiye ile birlikte 67 ülkede 3 milyon 100 bin kişiye ulaştık.

fitre-zekat.png

24.817
İhtiyaç sahibi aileye zekât, fitre ve fidye ulaştırdık.

kumanya.png

267.300
Adet gıda kumanyasından ve kumanya kartından 1.3 milyon kişi faydalandı.

sicak-yemek.png

781.995
Öğün iftar ve sahur yemeğini 34 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

hediye.png

52.325
Yetime bayramlık elbise hediye ettik.

Oradaydık

photo_2026-01-16-16.12.49.jpeg

38 yıl önce Arakan’dan Pataniye gelen Kasım amca yıllardır burada tek başına yaşıyor. Kapısına gittiğimizde “Eskiden iftarımı nasıl yapacağım diye düşünürdüm ama artık biliyorum ki İHH beni hiç unutmaz.” diyor. Hediye ettiğimiz gıda kolisini hemen evine götürüyor. Vedalaşırken bizlere çok teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Kasım amca bu Ramazan da iftarını rahatça yapabilecek.

M. Furkan Bülbül, Patani, 2025

Zekat bağışlarınızla dertlere derman olabilir, ülkemiz ve kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilirsiniz.

Zekatınızı kolayca hesaplamak
için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İyilik dolu bir mesaj yollayın, Ramazan sofralarına misafir olun

IFTAR yazıp 3072'ye

SMS göndererek;
50₺ bağışlayın.

su-kuyusu---3.png

FITRE yazıp 4072'ye

SMS göndererek;
240₺ bağışlayın.

su-kuyusu---3.png

su-kuyusu---3.png

İletişim Merkezimizi arayarak yardım alabilir ve bağış yapabilirsiniz.

+90 212 631 21 21

