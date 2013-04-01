İHH İnsani Yardım Vakfı

'Ne olur bize yardım edin.'
Şiddetli bombardımandan dolayı, çocuklarım ve yaşlı annemle birlikte evimizi terk etmek zorunda kaldık. 90 km boyunca umutla yürüdük. Nihayet bu kampa ulaştık, ancak yiyecek bir şey bulamıyoruz, içtiğimiz su bulanık ve kirli.
Çocuklarımın hastalanıp ölmesinden çok korkuyorum. Siz halimizden anlarsınız. “Ne olur bize yardım edin.”
Kerime, Sudan, 2024Destek verin
Sudan’da 25 milyon insan, yaşamını sürdürebilmek için insani yardıma muhtaç durumda. Şiddetli kıtlık, şartları daha da zorlaştırıyor.
Şimdiye kadar, birlikte 538 bin kişiye yardım ulaştırdık.
Desteğinizle, hedefimize bir adım daha yaklaşabiliriz.
Birlikte ulaştırdığımız yardımlar
Temel Gıda
623 bin adet
Hijyen ve Tıbbi Malzeme
260 bin adet
Gıda Paketi
8 bin 800 adet
Sıcak Yemek
7 bin 191 adet
Nakdi Yardım
505 aile
Kurbanlık Et
134 bin kg
Birlikte on binlerce kişiye acil yardım ulaştırabiliriz.
Sudan'da 25 milyon insan, yaşamını sürdürebilmek için insani yardıma muhtaç. Şiddetli kıtlık, şartları daha da zorlaştırıyor.Bağış Yap