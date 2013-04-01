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İHH İnsani Yardım Vakfı
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'Ne olur bize yardım edin.'

Kerime ve Ailesi

 

Şiddetli bombardımandan dolayı, çocuklarım ve yaşlı annemle birlikte evimizi terk etmek zorunda kaldık. 90 km boyunca umutla yürüdük. Nihayet bu kampa ulaştık, ancak yiyecek bir şey bulamıyoruz, içtiğimiz su bulanık ve kirli.

 

Çocuklarımın hastalanıp ölmesinden çok korkuyorum. Siz halimizden anlarsınız. “Ne olur bize yardım edin.”

Kerime, Sudan, 2024

Destek verin

 

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Sudan’da 25 milyon insan, yaşamını sürdürebilmek için insani yardıma muhtaç durumda. Şiddetli kıtlık, şartları daha da zorlaştırıyor.

 

Şimdiye kadar, birlikte 538 bin kişiye yardım ulaştırdık.

 

 

Desteğinizle, hedefimize bir adım daha yaklaşabiliriz.

 
 

Birlikte ulaştırdığımız yardımlar

Temek Gıda

Temel Gıda
623 bin adet

Hijyen ve Tıbbi Malzeme

Hijyen ve Tıbbi Malzeme
260 bin adet

Gıda Paketi

Gıda Paketi
8 bin 800 adet

Sıcak Yemek

Sıcak Yemek
7 bin 191 adet

Nakdi Yardım

Nakdi Yardım
505 aile

Kurbanlık Hisse

Kurbanlık Et
134 bin kg

 

Birlikte on binlerce kişiye acil yardım ulaştırabiliriz.

Sudan'da 25 milyon insan, yaşamını sürdürebilmek için insani yardıma muhtaç. Şiddetli kıtlık, şartları daha da zorlaştırıyor.

Bağış Yap
Birlikte 200 bin kişiye acil gıda desteği verelim