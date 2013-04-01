İHH İnsani Yardım Vakfı

'Ne olur bize yardım edin.'

Şiddetli bombardımandan dolayı, çocuklarım ve yaşlı annemle birlikte evimizi terk etmek zorunda kaldık. 90 km boyunca umutla yürüdük. Nihayet bu kampa ulaştık, ancak yiyecek bir şey bulamıyoruz, içtiğimiz su bulanık ve kirli.

Çocuklarımın hastalanıp ölmesinden çok korkuyorum. Siz halimizden anlarsınız. “Ne olur bize yardım edin.”

Kerime, Sudan, 2024