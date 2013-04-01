İHH İnsani Yardım Vakfı

Zekatı kimi zaman Ramazan’da hatırlanan bir uygulama, yılda bir kez verilen küçük bir destek ya da kişinin gönlünden koparsa yaptığı bir iyilik olarak görebiliyoruz.

Ancak zekat, bu alışılmış yaklaşımların ötesinde; isteğe bağlı bir iyilik değil, farz bir ibadettir. Belirli mala sahip her Müslüman, malının bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmakla yükümlüdür.

“Benim malımda başkalarının da hakkı var” diyerek verilen zekat, malı arındırır, kazancı bereketlendirir ve ihtiyaç sahiplerinin yükünü hafifletir.

“Bir yetimin yüzündeki tebessümde, bir ailenin sofrasındaki berekette, bir ihtiyaç sahibinin duasında zekatın izini görmek mümkündür.

Zekatınız ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyor?



Zekat vermenin uygun olduğu projeler fıkıh usüllerine göre belirlenir. Bağışçılarımız zekatını serbest ya da proje bazlı verebilir.

Zekatın ulaşması gereken ihtiyaç sahipleri uzman saha ekiplerimiz tarafından tespit edilir ve sonrasında ailelere ulaştırılır.



Serbest zekatlar ihtiyaca göre bölgelere yönlendirilir. Kimi zaman bir yetim annesini, kimi zaman krizden etkilenen bir aileyi sevindirir. Proje bazlı zekatlar direkt projeye aktarılır ve orada kullanılır.

Zekatla değişen hayatlar

Eşi bir yıl önce vefat eden Nur İman Abla, dört çocuğuna bakabilmek için sel felaketinde zarar gören bakkalını işletiyordu. Tek geçim kaynağı olan bakkalını, Patani’deki köyünün daha güvenli bir noktasına yeniden açtık. Ziyaretimizde zekat emanetlerini de aileye teslim ettik. Nur İman Abla’nın sevinci görülmeye değerdi. Hepimize teşekkür edip bizi dualarla uğurladı.

2024

Eşini 16 yıl önce kaybetmiş Zeynep abla. Başörtü ve elbise dikerek hem oğlunu büyütüyor hem de geçimini sağlamaya çalışıyor. Vaktinin genelini dikiş makinasında geçiriyor. Ulaştırdığımız zekata çok sevindi. “Bu para ile daha kaliteli kumaşlar alıp onları dikeceğim. Oğlumun eğitimine daha çok para ayırabileceğim.” diyerek herkese teşekkür etti.

2024

İsa amca Burundi’de tarla işleyerek sekiz çocuğuna bakmaya çalışan bir çiftçi. Zekatınızla aldığımız keçiyi kendisine verince çok sevindi. ‘Ona gözüm gibi bakacağım. En güzel otlarla besleyeceğim. Keçi hayatımızı güzelleştirecek. Allah sizden razı olsun.’ diye teşekkür etmeyi unutmadı.

2023