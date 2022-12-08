İHH İnsani Yardım Vakfı

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Çin basın açıklamalarıyla protesto edilecek
Genç İHH, Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı zulümleri, Cuma namazı sonrası 77 ilde düzenleyeceği basın açıklamaları ile protesto edecek. İstanbul’da düzenlenecek basın açıklaması ise, Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ile ortaklaşa Fatih Camiî avlusunda gerçekleştirilecek.
DoğuTürkistan 08.12.2022

Çin, 70 yıllık süreçte Doğu Türkistan’da büyük zulümler işledi ve işlemeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, pek çok insan yaralandı ya da sakat kaldı.

Ülkede, koronavirüs salgının başlamasının ardından ise Çin’in baskıları daha da arttı. “Sıfır Kovid” adı altında yürüttüğü politikayla Doğu Türkistanlıları evlere kapatan Çin Hükümeti, insan hakları ihlallerini her geçen artırıyor.

44 kişi hayatını kaybetti

Son olarak geçtiğimiz günlerde, Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde 21 katlı bir binada yangın çıkmış ve Çin’in karantina politikası nedeniyle kaldıkları binadan çıkamayan, aralarında çocukların da bulunduğu 44 kişi hayatını kaybetmişti.

77 ilde basın açıklaması yapılacak

Genç İHH, Çin’in Doğu Türkistan’daki zulümlerini 77 ilde Cuma namazı sonrası düzenleyeceği basın açıklamalarıyla protesto edecek. Basın açıklamalarının ardından katılımcılar, Doğu Türkistanlı mazlumlar için dua edecek.

İstanbul’daki basın açıklaması ise, Genç İHH ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği tarafından Cuma namazı sonrası Fatih Camiî avlusunda gerçekleştirilecek. Pek çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği basın açıklamasında, STK temsilcileri tarafından konuşmalar yapılacak.

“Doğu Türkistan’a Ses Ver'' Basın Açıklaması

Tarih:     9 Aralık 2022 Cuma (Yarın)
Saat:      13:30
Yer:         Fatih Camiî Avlusu

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