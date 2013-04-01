İHH İnsani Yardım Vakfı

Su Kuyusu

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su hijyen kurallarına uymuyor.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1.000 çocuk ölüyor.

Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda salgın hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak. Özellikle Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Susuzluğa çare ol Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu.

22 yılda, 44 ülkede, 14.448 su kuyusu

22 ülkede 3.000 Avroya normal standartlarda bir su kuyusu açtırabilirsiniz.

Su kuyularının teknik özellikleri

Derinlik: 15 ilâ 90 metre

15 ilâ 90 metre Faydalanan sayısı: Günlük 300 ilâ 500 kişi

Günlük 300 ilâ 500 kişi Yüzey inşası: Beton gövde, el pompası (tulumba), hayvan yalağı (Standart su kuyuları çoğunlukla el pompası (tulumba) kullanılarak ve hayvan yalağı eklenerek inşa edilmektedir. Su kuyuları standart olarak belirli bir yüzey konseptine bağlı olarak inşa edilmektedir. Ancak bazı bölgelerin şartlarına bağlı olarak belirlenen yüzey inşaat konseptinin dışında, farklı bir konsept ve pompa türü kullanılabilir.)

Beton gövde, el pompası (tulumba), hayvan yalağı (Standart su kuyuları çoğunlukla el pompası (tulumba) kullanılarak ve hayvan yalağı eklenerek inşa edilmektedir. Su kuyuları standart olarak belirli bir yüzey konseptine bağlı olarak inşa edilmektedir. Ancak bazı bölgelerin şartlarına bağlı olarak belirlenen yüzey inşaat konseptinin dışında, farklı bir konsept ve pompa türü kullanılabilir.) Su kuyusu açılan ülkeler: Çad, Gana, Gine, Mali, Afganistan, Nijer, Pakistan, Burkina Faso, Sudan, Somali, Kamerun, Benin, Togo, Nijerya, Fildişi Sahili, Zimbabve, Uganda, Kenya, Tanzanya, Sierra Leone

Bilgilendirme: Su kuyusu açılışlarında ülke seçimi, bölgelerdeki ihtiyaçlar değerlendirilerek vakfımız tarafından yapılır. Böylece kuyular ihtiyaç sahiplerinin en faydalı kullanacağı şekilde hizmete açılır. Su kuyusu açılan ülkeleri öğrenmek için 0212 631 21 21'i arayarak bize ulaşabilirsiniz.

Özellikli su kuyularının teknik özellikleri

Standart kuyuları açmanın ihtiyacı karşılamadığı bölgelerde ve durumlarda devreye sokulan daha kapsamlı su kuyularına özellikli su kuyusu deniyor. Bu kuyular yaklaşık 5 bin kişinin ihtiyacını karşılayabiliyor. Özellikli su kuyuları inşa edildikleri bölgelerde hayvancılığın gelişmesi ve sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlıyor. Ayrıca geniş havzasıyla tarım arazilerinin sulanmasında da kullanılarak kuraklığın yaşandığı bölgelerde hayati önem taşıyabiliyor. Bu kuyuların maliyetleri proje bazında değişiklik gösteriyor.

Derinlik: 90 ilâ 200 metre

90 ilâ 200 metre Faydalanan Sayısı: Günlük 2.000 ilâ 5.000 kişi

Günlük 2.000 ilâ 5.000 kişi Yüzey İnşası: Depo, tesisat, güneş enerjisi sistemi veya jeneratör günlük kullanım çeşmeleri, hayvan yalağı.

Depo, tesisat, güneş enerjisi sistemi veya jeneratör günlük kullanım çeşmeleri, hayvan yalağı. Özellikli su kuyusu açılan ülkeler: Çad, Somali, Suriye, Pakistan, Togo ve Tanzanya.

Su kuyusu projelerini uygulama süresi ve İHH standartları

Standart su kuyusu projelerinin yapım süresi 6 ilâ 12 ay arasında sürmektedir. (Proje uygulama sürecinde meydana gelen savaş, doğal âfet ve benzeri olağanüstü durumlarda teslim süresi değişebilir.)

Kota ve organizasyon

Su kuyusu açılan ülke ve bölgeler yıl içerisinde çevre koşulları ve ihtiyaçlara göre değişiklik göstermektedir. Her yıl ağırlıklı olarak Doğu Afrika ve Batı Afrika ülkelerinde olmak üzere Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya ülkerinde de ihtiyaca göre su kuyusu projeleri yapılmaktadır.

Bölgelerde açılacak su kuyusu sayıları, ülke ihtiyaçlarına göre yılın başında belirlenmekte ve belirlenen kotalar dahilinde su kuyuları açılmaktadır.

Su kuyularının büyük bir bölümü başkent ve merkezlere uzak, genellikle kırsal ve ihtiyacın en yoğun olduğu bölgelerde açılmaktadır.

Kuyuların takibi, kontrolü, denetimi ve tamiratı

Su kuyusu yer belirleme, ihtiyaç tespiti, fizibilite ve denetim çalışmaları uzman İHH ekipleri tarafından yapılmaktadır.

Yapılan denetimlerde ve bölgelerden gelen bilgiler doğrultusuda teknik bakım veya tamirat ihtiyacı tespit edilen su kuyuları İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından onarılmaktadır.

Kuyulardan çıkan suyun analizi

Açılan su kuyularından örnekler alınarak bölgedeki resmi makamlarda veya özel laboratuvarlarda analizi yapılıyor. Uzman kişilerin hazırladığı raporun sonucuna göre su kuyusu kullanıma açılıyor.

Su kuyularının kullanım ömrü ve garanti süresi

Su kuyularının kullanım ömrü yer altı su rezervlerine, iklim değişikliklerine, kullanım yoğunluğuna ve dış etkenlere (savaş, doğal afet vb.) göre değişebilmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak standart bir su kuyusunun ömrü ortalama 3 ilâ 10 yıl arasında değişmektedir.

Su kuyusu çalışmalarında garanti süresi 2 yıldır. Bu süre zarfında su kuyularının kontrol ve bakımı vakfımız tarafından yapılmakta, 2 yılın sonundaysa su kuyularının sorumluluğu bölge halkına devredilmektedir.

Ne Yapabilirsiniz?

Aileniz, arkadaş grubunuz, iş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla bir araya gelerek su kuyusu açtırabilir ya da su kuyusu fonuna dilediğiniz miktarda bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin suya kavuşması için gerekli çalışmaların (su kuyusu onarımı, jeneratör alımı, su kanalı yapımı, depo alımı, tesisat kurulum ve onarımı vb.) yapılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Su kuyusu açtırmak için bölge seçimi yapmadan önce İHH Su Kuyusu birimiyle irtibata geçmeniz gerekir.

Detaylı bilgi için 0212 631 21 21 numaralı telefonu arayabilirsiniz.