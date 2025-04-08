İstanbul’da, Gazze’ye destek için büyük araç konvoyu düzenlendi

İşgal rejimi İsrail’in sahur vaktinde Gazze’ye yönelik başlatmış olduğu saldırılarda çocuk, kadın, yaşlı demeden 400’den fazla sivili katletti. Yapılan bu saldırı sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze için destek konvoyu düzenledi. Düzenlenen konvoy soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü.