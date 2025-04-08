İHH İnsani Yardım Vakfı

Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk!
İşgalci İsrail saldırılarına devam ediyor. Kadın, çocuk ve siviller öldürülüyor. Zulme sessiz kalma, ayağa kalk!
Filistin-Gazze 08.04.2025
İnsanlığın ortak sesi olmak ve soykırıma sessiz kalmamak için gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze tüm vicdan sahiplerini bekliyoruz.
Başlangıç: Beyazıt Meydanı
Varış: Ayasofya Camii
Tarih: 13 Nisan Pazar
Saat: 13:30
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