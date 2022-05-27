İHH İnsani Yardım Vakfı

Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek
Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırının 12. yıldönümünde “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.
Filistin, Filistin - Gazze 27.05.2022
İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 12. yılında Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından yürüyüş gerçekleştirilecek.
“Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş, Fatih Camii’nden başlayacak ve Edirnekapı Şehitliğinde son bulacak.
Filistin gönüllüleri yürüyüşle, bir kez daha tüm dünyaya İsrail zulmünü haykıracak. Yürüyüşün sonunda ise İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım katılımcılara hitap edecek.
“Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” Yürüyüşü
Tarih: 31 Mayıs 2022 Salı
Saat: 18:30
Yer: Fatih Cami Avlusu
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