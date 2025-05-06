0 212 631 21 21
Takip Et
X
Facebook
Instagram
YouTube
TR
Türkçe (TR)
English (EN)
العربية (AR)
TRY
try
$usd
eur
£gbp
İHH İnsani Yardım Vakfı
0
 Bağış Yap
Takip Et
TR
TRY
Kapat
  • Biz kimiz
  • Ne yapıyoruz
  • Ne yapabilirsiniz
  • Oturum aç
Pazar günü Beyazıt’ta Gazze yürüyüşü düzenlenecek
Apertheid rejimi İsrail’in Gazze’deki işgal ve soykırımına karşı durmak için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde Pazar günü saat 14.00’te yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş, Beyazıt Meydanı’ndan başlayıp Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önünde sona erecek.
Filistin-Gazze 06.05.2025

Terörist İsrail, 1 buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor. Apertheid rejimi, Gazzelilere bir yandan binlerce tonluk bombalarla saldırırken, diğer yandan insani yardımların girişini tamamen engelleyerek açlıkla, salgın hastalıklarla ve ölüm riskleriyle karşı karşıya bırakıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından, soykırımcı apertheid rejiminin insanlık dışı saldırılarına ve devam eden ablukasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş eylemi düzenlenecek.

Pazar günü saat 14.00'da Beyazıt Camii önünden başlayacak yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi önünde sona erecek.

Tüm İstanbulluları Filistin halkının sesi olmak için yürüyüşe davet ediyoruz!

Yer:       Beyazıt Meydanı

Tarih:    11 Mayıs Pazar

Saat:     14.00

İlgili haberler
Tümünü Gör
Gazze için ABD Konsolosluğu’na yürünecek
Gazze için ABD Konsolosluğu’na yürünecek
İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki göstermek ve işgale karşı durmak için Pazar günü saat 14.00’te İstinye Mahmut Çavuş Camii’nden ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşe, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek veriyor.
02.05.2025
Doğu Türkistan’ın tarihsel hafızası dijitale aktarıldı
Doğu Türkistan’ın tarihsel hafızası dijitale aktarıldı
2021 yılından bu yana Filistin mücadelesinin dününe ve bugününe ışık tutan Dijital Hafıza Merkezi, Doğu Türkistan’da yaşananları ve tarihi arka planını özgün içeriklerle ele aldığı yeni arayüzünü yayınladı.
21.05.2024
Bağcılar’da on binlerin katılımıyla şehitlerimiz ve Filistin için yürüyüş
Bağcılar’da on binlerin katılımıyla şehitlerimiz ve Filistin için yürüyüş
Soğuk havaya rağmen şehitlerimiz ve Filistin için bir araya gelen on binler, Üçyüzlü Metro Durağı'ndan Bağcılar Meydanı'na yürüdü. İHH ve birçok sivil toplum kuruluşunun organize ettiği yürüyüşte katılımcılar, teröre ve işgalci İsrail’in zulümlerine tepki gösterdi.
11.01.2024