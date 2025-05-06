Apertheid rejimi İsrail’in Gazze’deki işgal ve soykırımına karşı durmak için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde Pazar günü saat 14.00’te yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş, Beyazıt Meydanı’ndan başlayıp Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önünde sona erecek.

Terörist İsrail, 1 buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor. Apertheid rejimi, Gazzelilere bir yandan binlerce tonluk bombalarla saldırırken, diğer yandan insani yardımların girişini tamamen engelleyerek açlıkla, salgın hastalıklarla ve ölüm riskleriyle karşı karşıya bırakıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından, soykırımcı apertheid rejiminin insanlık dışı saldırılarına ve devam eden ablukasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş eylemi düzenlenecek.

Pazar günü saat 14.00'da Beyazıt Camii önünden başlayacak yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi önünde sona erecek.

Tüm İstanbulluları Filistin halkının sesi olmak için yürüyüşe davet ediyoruz!

Yer: Beyazıt Meydanı

Tarih: 11 Mayıs Pazar

Saat: 14.00