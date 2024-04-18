Beyazıt'ta Gazze için yürüyüş düzenlenecek
İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ayasofya Camii'nde sona erecek olan "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlenecek.
18.04.2024
İşgalci İsrail'in Gazze'de altı ayı aşkın süredir sürdürdüğü yoğun saldırıları ve devam eden ablukası, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek yürüyüş ile protesto edilecek.
Pazar günü saat 14.00'da Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş, Ayasofya Camii Meydanı'nda sona edecek.
Tüm İstanbulluları Filistin halkının sesi olmak için yürüyüşe davet ediyoruz!
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